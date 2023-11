Bojíme se o vzdělání i výplaty, říkají protestující. Jsme chudáci, vzkazují vládě

Česko v pondělí ochromila stávka škol, do níž se zapojili i další odboráři z průmyslu a služeb. Redakce iDNES.cz vyšla mezi protestující, kterým vadí zejména malé platy nepedagogických pracovníků. Stěžují si také na podfinancované školství. „Všechno se zdražilo, a nikdo neříká, že by se to mělo zlepšit. A taky se to nelepší,“ říká jeden z odborářů, který přišel protestovat na Letenskou pláň.