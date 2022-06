Při sexuálním obtěžováním pomůže ženám metoda 5D. V Česku se ji naučí 1000 lidí

„Lidé podle průzkumů neví, co dělat, když jsou svědky sexuálního obtěžování na veřejnosti. Chceme proto na seminářích proškolit až 1 000 lidí, aby věděli, jak se v podobné situaci zachovat,“ vysvětluje cíle projektu Stand Up Johanna Nejedlová z organizace Konsent.

Hlavním záměrem projektu je povzbudit lidi, aby nebyli lhostejní tomu, co se děje ve veřejném prostoru, a aby se nebáli případně zasáhnout. „Pokud budeme jenom přihlížet a nic nedělat, tak se nic nezmění,“ doplnila Nejedlová.

Sexuální obtěžování na veřejnosti lze tím rozumět: nevhodná gesta

sexuálně podbarvené narážky

komentáře ohledně oblečení či vzhledu

nechtěné dotyky nebo pronásledování

Z dat společnosti Ipsos vyplývá, že třetina svědků sexuálního obtěžování na veřejnosti nejčastěji nezasáhne, protože je ovlivněna takzvaným efektem přihlížejícího, kdy věří, že někdo další z přítomných se situaci pokusí vyřešit. Osmadvacet procent dotazovaných pak nezasáhne, protože neví jak.

„Je samozřejmé, že lidé nechtějí vstupovat aktivně do konfliktu, nebo že se bojí. To je naprosto pochopitelné. Naštěstí máme i různé nástroje, které lze v takových případech použít. Říkáme tomu 5D,“ řekla k problematice sexuálního obtěžování ve veřejném prostoru psycholožka Daša Malíková, která zastupuje slovenskou stranu projektu.

Pět způsobů obrany

Metoda 5D odvozena z pěti anglických slov Direct (zasáhni přímo), Distrackt (zaskoč pachatele), Delegate (zavolej pomoc), Document (zdokumentuj incident), a Delay (změň téma) je koncipována tak, aby cíleně odradila obtěžujícího a podpořila oběť.

To, že k pomoci stačí málo, demonstruje i informativní video, které autoři projektu vytvořili. Metoda Distract (zaskoč pachatele) si klade za cíl odlákat potenciálního agresora a dát možné oběti čas se vzdálit. Lze toho jednoduše docílit tím, že se zeptáme na cestu nebo kolik je hodin.

Pokud jsme sami svědky nepříjemné situace a necítíme se dostatečně odvážní k jakékoli interakci, není nic snazšího, než poprosit někoho v blízkém okolí o pomoc, což je metoda Delegate.

Stand Up je mezinárodní projekt, který se v minulosti osvědčil ve Spojených státech amerických. Startuje v červnu a měl by trvat až do konce roku 2022. Stand Up chce vzdělávat lidi nejen prostřednictvím seminářů, ale také pomocí workshopů, se kterými organizátoři plánují vystoupit na hudebních festivalech během léta.