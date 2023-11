Odvoláš mě a jdu k soudu, Peťulo, tykal Ševčík rektorovi na jednání o svém konci

Fakultní senát jednání o návrhu na odvolání v červnu přerušil, v úterý v něm pokračoval. Předseda senátu Ján Pavlík citoval z právního rozboru advokátní kanceláře Nielsen Legal, podle níž rektorem vytýkané skutky nenaplňují podmínky pro odvolání děkana.

Rektor se podle nich opírá o věci, které měl znát už v době nástupu děkana do funkce, což nelze uplatnit. Advokátní kancelář také podle Pavlíka uvedla, že bude-li se děkan bránit u soudu, bude jeho odvolání zrušeno. Ševčík v úterý opakovaně o své připravenosti soudit se v případě svého odvolání mluvil.

„Vzhledem k tomu, že zmíněný postup rektora VŠE nelze označit za odpovídající zákonu, nechává Akademický senát NF VŠE podnět rektora Akademickému senátu NF VŠE k vyjádření k otázce odvolání děkana bez jakéhokoli vyjádření,“ uvedl senát NF v tiskovém prohlášení po svém jednání. Doplnil, že se nehodlá žádným způsobem podílet „na pochybném postupu rektora VŠE při procesu odvolání děkana této fakulty“.

Senát NF VŠE se v úterý také shodl na tom, že fakt, že senát celé školy o návrhu na odvolání děkana rozhodl dříve než senát fakultní, může být právním rizikem.

Rektorovi říkal Peťulo

Podle vysokoškolského zákona může rektor univerzity odvolat děkana z vlastního podnětu po vyjádření akademického senátu fakulty a se souhlasem celouniverzitního akademického senátu v případě, kdy děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem vysoké školy nebo fakulty.

Senát NF VŠE se v úterý několik hodin zabýval podobou zápisů z dřívějších jednání svých, senátu celé školy a etické komise školy. Podle místopředsedy velkého senátu Jana Vondráčka, který je právníkem a podporovatelem Miroslava Ševčíka, jsou zápisy zmanipulované proti Ševčíkovi. Uvedl, že u soudu by takové zápisy neuspěly.

Ševčík se tento týden obhajoval a případ prezentoval jako osobní spor rektora s ním, Dvořáka oslovoval před členy senátu a médii Peťulo. Uváděl, že se ho zastali „všichni žijící bývalí prezidenti“ a navrhoval rektorovi, aby se dohodli, protože VŠE podle něj nepoškozuje jeho vystupování na veřejnosti, ale že jí ostudu udělá jeho odvolání.

Vadí i překřtění eurokomisařky

„Připomínám, že se musím bránit, když mě odvoláš, budu se bránit soudně,“ řekl. „Celou záležitost považuji za politickou motivovanou a diskriminační,“ uvedl. Rektor řekl, že o osobní spor s Ševčíkem nejde, že s návrhem na jeho odvolání souhlasila většina Akademického senátu VŠE.

Jako jednu z nepřijatelných věcí, která by podle Dvořáka neměla zaznít z úst děkana, je to, když eurokomisařku Věru Jourovou označil jako Joudovou, což v úterý Ševčík znovu zlehčoval jako vtip, stejně jako označení premiéra Petra Fialy (ODS) jako hňupa. Podle rektora to není svobodně vyjádřený názor, jak říká Ševčík, ale nepřijatelné znevažování veřejně činné osoby.

Rektor již dříve žádost o odvolání Ševčíka zdůvodňoval také třeba jeho účastí na protivládní demonstraci letos 11. března na pražském Václavském náměstí. U incidentu u Národního muzea, kde se po skončení protestu část lidí snažila z budovy odstranit ukrajinskou vlajku, zasahovala policie. Ševčík tvrdí, že byl na místě proto, že pomáhal zraněnému.