Ševčík vrací úder. Etická komise VŠE i její šéfka účelově manipulují, míní

Ševčík to uvedl v pátek ve svém prohlášení, které zveřejnil na webu univerzity. Rektor VŠE Petr Dvořák tvrdí, že Ševčík dlouhodobě poškozuje dobré jméno školy. Děkan byl například na březnovém protivládním protestu u Národního muzea v Praze, kde musela zasahovat policie.

Jednání celouniverzitní komise se konalo 23. května od 15:00. Ševčík ale tvrdí, že předsedkyni Etické komise VŠE Lucii Andreisovou dopředu upozornil na to, že v tomto termínu má potvrzenou účast na zasedání oborové rady. Chtěl proto, aby se jednání od začátku zúčastnil jeho právník. Nebylo mu to ale umožněno. Ševčík to chtěl dát do zápisu, podle něj se v něm ale jeho stížnost neobjevila.

„Zápis je celý zmanipulovaný, je nepřesný, některé skutečnosti tam vůbec nejsou zaznamenány a naopak některé, kterých jsem byl osobně svědkem, tam jsou zaznamenány špatně, zkresleně nebo neúplně,“ uvedl.

Podle něj je v zápise zkresleně a nepravdivě zachyceno i jeho vystoupení. „Výslovně jsem zdůraznil, že nejsem proruský a nikdy jsem nebyl. Ani toto v zápise uvedeno není,“ podotkl. Míní, že na své vyjádření dostal nedostatečný časový prostor.

„S přihlédnutím k těmto skutečnostem nemohu jinak než jako neetický a až amorální nazvat i následný krok rektora Petra Dvořáka, který zneužil tohoto zmanipulovaného a skutečnosti neodpovídajícího textu zápisu ze zasedání Etické komise VŠE pro podání k akademickému senátu Národohospodářské fakulty VŠE na mé odvolání z funkce děkana,“ dodal Ševčík. Dvořák požádal o svolání další mimořádné schůze senátu Národohospodářské fakulty dva dny po jednání etické komise.

Dvořák Ševčíkovi vytýká to, že se několikrát účastnil protivládních shromáždění a na některých vystoupil s projevem. Média děkana zachytila i na březnové protivládní demonstraci Česko proti bídě a na následném protestu u Národního muzea v Praze, kde musela zasahovat policie. Ševčík trvá na tom, že nejsou důvody, aby v čele fakulty skončil. Tvrdí, že u muzea se ocitl náhodou a pouze tam pomáhal zraněnému člověku.

Podle zákona o vysokých školách může rektor univerzity odvolat děkana z vlastního podnětu v případě, kdy děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem vysoké školy nebo fakulty. Podmínkou je předcházející vyjádření akademického senátu fakulty a souhlas akademického senátu veřejné vysoké školy.

Podle fakultní etické komise Národhospodářské fakulty VŠE Ševčík pravidla školy neporušil. Členové komise mimo jiné uvedli, že aktivity, které mu rektor vytýká, děkan uskutečnil mimo výkon své funkce, ve svém volném čase a často také s výslovným uvedením, že nevystupuje ani za fakultu, ani za univerzitu.