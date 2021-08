Ocenění za výchovu dětí má prioritu před snížením důchodů minulým prominentům

„Budu se tímto směrem snažit vést jednání,“ uvedla Jelínková. Senát čeká hlasování o zvýšení důchodů v průměru o 748 korun (tedy o 300 korun navíc nad rámec automatické povinnosti vyplývající z nyní platného zákona) na schůzi, která se má konat 18. srpna.

Ačkoli jsou lidovci opoziční stranou, která bude kandidovat v rámci koalice Spolu s ODS a TOP 09, ve Sněmovně hlasovali pro navýšení penzí právě proto, že po letech poslanci odklepli navíc speciální přidání těm rodičům, kteří převážně vychovávali děti. To pomůže ke snížení rozdílu mezi důchody mužů a žen. Právě penze žen jsou nyní i kvůli péči o děti, kdy se nemohly věnovat profesní kariéře, nižší.



Narovnání situace, kdy opory minulého režimu měly z pozice prominentů výrazně vyšší vyměřovací základ a berou tak vyšší penze, podle Jelínkové počká. „Můžeme to řešit v příštím volebním období,“ řekla ve čtvrtek šéfka senátního klubu KDU-ČSL.

Potvrdil to iDNES.cz i šéf lidovců Marian Jurečka, který ve Sněmovně návrh na snížení důchodů opor minulého režimu předložil. „Budu to prosazovat znovu v příštím volebním období, až se bude koalice Spolu podílet na vládě,“ uvedl Jurečka.



„My se o našem postoji k vládnímu návrh teprve poradíme,“ uvedl šéf senátního klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra. ODS i TOP 09 byly ve Sněmovně proti vládnímu návrhu. „Trošku se to zkomplikovalo, prošel návrh přidat 500 korun za vychované dítě,“ řekl iDNES.cz Nytra. Bez této úpravy by podle něj senátoři byli jasně proti.

„Je to šílený krok, důchodci si pomohou, ale zaplatí to jejich děti a budou se mít špatně“ zhodnotil vládní návrh na zvýšení penzí nad rámec zákonné valorizace místopředseda Senátu za senátní klub Starostové a nezávislí Jan Horník. Označil to ze strany vlády a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová za předvolební vydírání.



Upravovat vládní návrh týkající se zvyšování penzí chce přitom i sama ministryně. „Udělám vše pro to, aby Senát schválil i dřívější odchod do důchodu náročných profesí,“ avizovala hned poté, kdy zákon schválili poslanci. Lidovecká senátorka Jelínková je k tomu ale skeptická. „Neměla to předjednané ani v rámci vládní koalice a ve Sněmovně,“ říká Jelínková.