Nezdá se nám, že ten návrh je v pořádku, řekla senátorka ke zvyšování důchodů

„Všichni vnímáme, v jakém období to přišlo,“ řekla Horská, která je sama bez politické příslušnosti a v horní komoře parlamentu je členem senátního klubu KDU-ČSL a nezávislí.

Pokud senátoři skutečně ve středu zákon, který má zajistit růst penzí v průměru o zhruba 750 korun, vrátí s pozměňovacími návrhy nebo ho zamítnou, bude o něm znovu hlasovat Sněmovna. A to těsně před říjnovými volbami do Sněmovny.

Z jednání výboru pro sociální politiku vyplynulo, že by horní komora parlamentu mohla upravit předčasné penze pracovníků integrovaného záchranného systému.

Možnost předčasného odchodu do důchodu až o pět let bez sankce pro pracovníky integrovaného záchranného systému prosadil poslanec vládního hnutí ANO Jiří Mašek.

„Nemohlo by to vyplácet,“ řekl ale v úterý senátor za ANO Miroslav Adámek. Návrh je podle něj sepsán tak, že by žádosti záchranářů byly zamítány. Ve výboru prosadil pozměňovací návrh, který podle něj stav napravuje a zužuje také okruh lidí, kteří by do předčasného důchodu bez postihu mohli. Jednalo by se o zaměstnance ve výjezdových skupinách a v operačních střediscích a o horské záchranáře.

Do zákona se kromě růstu penzí o zhruba 750 korun dostal i příspěvek 500 korun k penzi za každé vychované dítě, a to od roku 2023. To dlouhodobě prosazuje KDU-ČSL, ve Sněmovně to přitom jako pozměňovací návrh prosadil jeden z poslanců ČSSD, a tak lidovci pro zákon také zvedli ruku.

Očekává se, že senátoři budou ve středu prosazovat i další pozměňovací návrhy. Adámek uvedl, že na plénu budou patrně předneseny pozměňovací návrhy na úplné vypuštění úpravy předčasných důchodů záchranářů a že předloha by mohla čelit i návrhu na zamítnutí.