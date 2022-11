Manželství je nejčastější příčina rozvodu, vtipkuje senátor o návrhu Kovářové

„Manželství je nejčastější příčina rozvodu,“ řekl v nadsázce senátor Ladislav Václavec zvolený na Bruntálsku za hnutí ANO. Mluvil také o tom, že je kamarádem i s bývalou ženou, takže to, že si někdo našel jinou partnerku či partnera, nevypovídá nic o jejich vztahu.

„Je to hezká, pozitivní věc ve špatné, zlé, bláznivé době,“ hájila Kovářová svůj nápad udělovat Zlatou, Stříbrnou a Bronzovou plaketu Za věrnost manželství jako ocenění pro dobrá manželství, která přetrvala 70, 60 nebo 50 let.

„Nejde o žádnou revoluci, ale o věrnost manželství jako instituce. Nejde o věrnost sexuální,“ přesvědčovala Kovářová kolegy. Postěžovala si, že podle ní bohulibý návrh média rozcupovala, ještě než ho oficiálně představila.

„Nechme to na samosprávách,“ vytkl Kovářové senátor Vosecký, který připomněl, že obce již nyní páry, které spolu oslavily „zlatou svatbu“, tedy padesát let spolu, oceňují. Kolegové senátoři také Kovářové vytýkali, že již existuje Cena předsedy senátu, zatímco nic jako Cena Senátu neexistuje.

„Co se stane, když někdo navrhne Janise Sidovského, který žije s partnerem 25 let?“ zajímalo senátorku za Piráty Adélu Šípovou. Kovářová, která na první jednání podvýboru pro rodinu přinesla každému z jeho členů knihu Dobré manželství, jí opáčila, že cenu navrhuje pro dobrá manželství, čímž je dáno, že manažer Sidovský a jeho partner zpěvák Pavel Vítek by na cenu nedosáhli.

Nakonec se senátoři z podvýboru dohodli, že jednání o návrhu Kovářové přeruší do příštího jednání, formálně proto, aby si ho mohli ještě prostudovat. „Když jste proti, tak to odmítněte rovnou. Přijmu to s hlavou vztyčenou,“ reagovala Kovářová na průběh diskuse v Senátu. Jednání trvalo více než dvě hodiny a to i proto, že senátoři se dlouho nemohli shodnout, kdy se podvýbor pro rodinu, jehož vznik navrhla právě Kovářová, znovu sejde.

„Mohli bychom se scházet každý třetí úplněk,“ žertoval Václavek. Nakonec se senátoři dohodli, že k debatě se vrátí 13. prosince.