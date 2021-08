Průlomový screening odhaluje, kolik Češek prožije po porodu panické ataky

Dokážu se o něj postarat? A co bude s mou kariérou? Úzkost z nové situace přeroste po porodu až u pětiny matek v psychickou nemoc. Téma se přitom v Česku stále téměř neřeší. Odborníci to chtějí změnit, gynekologové proto ve svých ordinacích testují program, který by měl rizikové pacientky identifikovat a nabídnout jim pomoc. Pokud bude úspěšný, časem by se mohl rozšířit po celé republice.