Musíme zbrojit, není na co čekat. Putin může jít dál, říká Alexandr Vondra

Prohlásil jste, že ruský útok na Ukrajinu změní celou Evropu. Co všechno už nebude jako dřív?

Změní to celý svět, nejen Evropu. Skončila éra vzájemné spolupráce, kdy jsme se všichni hlásili k určitým hodnotám a pravidlům, podle kterých svět funguje. Jednání o míru mezi Ruskem a Ukrajinou je sice možné a dokonce nutné, ale o sdílených hodnotách a spolupráci s Kremlem nemůže být řeč. Probudili jsme se do světa mocenské reálpolitiky. Do světa o více pólech, které budou mezi sebou soupeřit a kde rozhoduje síla a hledá se rovnováha. Bude to úplně jiný svět, než jaký si posledních 30 let pamatujeme. Bude blízký studené válce, ale o více aktérech než jen dvou. Je tu i Čína, Indie a další velmoci.

Rusko není demokracie. Putin je car, který buduje autokratické impérium. Dnes rozhoduje zcela sám. Neptá se lidí, a aby se neptali oni jeho, utužuje režim.