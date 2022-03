KOMENTÁŘ: Záhada ruské menšiny v Česku. Jsou nebezpeční?

Objevují se výzvy, ať nehledíme na to, kdo z našich spoluobčanů je jaké národnosti. A že to, že je někdo Rus, ještě neznamená, že je to agresor a imperialista.

Před protiruskými náladami varoval i ministr vnitra. Samozřejmě. Jsme přece Středoevropani, demokraté, jsme tolerantní, nenecháme se unášet iracionálními nacionálními vášněmi. Národy jsou si v našich očích rovny a všechny si zaslouží stejný respekt.

Obávám se, že tentokrát to nebude takhle jednoduché.