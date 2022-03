Právník: Rusům je nutné prokázat úmysl. Respektovat verdikt je Haag nedonutí

Začal bych aktualitou. Rusové v pátek ostřelovali kromě jiného i záporožskou jadernou elektrárnu, což vystrašilo i mnohé experty. Dana Drábová situaci okomentovala slovy, že útočníci jsou šílenci. Jaké konvence se vztahují k jaderným elektrárnám?

Tady nejde obecně o úpravu využívání jaderné energie, ale o situaci ochrany v rámci ozbrojených konfliktů. Relevantním dokumentem je především první dodatkový protokol z roku 1977 k Ženevským úmluvám z roku 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů. Zejména ve článku 56 je ustanovení o ochraně staveb a zařízení velké destrukční síly, čímž se myslí především jaderné elektrárny, hráze a přehrady. Ty nesmějí být předmětem útoku, pokud by mohlo dojít k nebezpečí uvolnění těchto sil a došlo by k výrazným ztrátám na civilním obyvatelstvu. Otázkou je, zda v tomto daném případě došlo k obsazení elektrárny ruskými jednotkami, či šlo o cílený útok za účelem právě třeba narušení nějakého z bloků jaderné elektrárny, což by způsobilo uvolnění radiace. Druhý případ by byl extrémně závažným porušením mezinárodního humanitárního práva.

Nejtěžší je vyhodnotit případy, které jsou sice hrozné, ale jsou nezamýšlené či jsou vedlejším důsledkem útoku na vojenské cíle, a to, kdy dochází k tomuto chování cíleně.