Přeživší koronaviru Pospíšil v Rozstřelu promluvil o nemoci i kompetencích EU

Onemocnění koronavirem překonal europoslanec, šéf správní rady Muzea Kampa, exministr spravedlnosti a bývalý předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, který ležel na jednotce intenzivní péče fakultní nemocnice v pražském Motole.

„Jsem šťastný, že nemoc odešla, ale mám to, co popisují lékaři, že trvá několik týdnů, než se člověk dostane do normální formy,“ popsal host čtvrtečního Rozstřelu Pospíšil. Kde nebo od koho se koronavirem nakazil, však neví.

Přestože byl podle jeho slov opatrný a nosil roušku i přes léto, nemoc ho nakonec dostihla. „V Praze můžete chytnou nemoc kdekoliv,“ konstatoval europoslanec, který zároveň vyzval, aby lidé byli opatrní.

Kvůli aktuální situaci je podle jeho názoru dobře, že se udílení medailí 28. října odloží. „Byť pro mě, jako patriota a vlastence, je 28. říjen svátkem číslo jedna, není doba na to dělat ceremonie, když je nákaza okolo nás, “ vysvětlil Pospíšil.

Koronavirové onemocnění mělo u Pospíšila vážný průběh, kdy měl vysoké teploty a nemohl dýchat. „Několik dní jsem měl vysoké horečky, které narůstaly. Druhým problémem bylo, že jsem přestával dýchat. Byl pro mě problém vyjít do schodů ve svém domě, to znamená jedno patro. Měl jsem problémy, když jsem delší dobu hovořil,“ popsal europoslanec.

Naopak neměl bolest hlavy a ztrátu čichu a chutě, což někteří nakažení popisují jako příznak koronavirové nákazy. Ani po pěti dnech se jeho zdravotní situace nelepšila, proto Pospíšil nakonec odjel do nemocnice, kde si ho lékaři ponechali. „Udělali mi rentgen plic, byly středně zasaženy,“ popsal.

Doktoři v motolské nemocnici Pospíšila léčili koktejlem léků, pravděpodobně i remdesivirem. „Jsi na hraně, máš silný zánět plic, silný zánět v těle. Kdyby se k tomu přidala další komplikace, tak by mohlo jít hodně do tuhého,“ vysvětlil důvod, proč mu lékaři dávali i antibiotika, kterými se primárně koronavirus neléčí.

Jiří Pospíšil @Pospisil_Jiri Přežil jsem COVID. Právě mě propouští z nemocnice. Nechci znít nijak pateticky, ale abych se přiznal, když mě sem přivezli, obával jsem se toho nejhoršího. Jen díky lékařům, zdravotníkům a sestřičkám z JIP v Motole, kteří se o mě intenzivně starali, se tak nestalo. oblíbit odpovědět

„Přežil jsem COVID,“ napsal Pospíšil 5. října na Twitter, když ho lékaři propustili z motolské nemocnice.

Přestože je nyní již Pospíšil vyléčený, má stále oslabenou imunitu a je unavený. „Když máte závažnější průběh, tak rekonvalescence trvá týdny. Pracuji čtyři až pět hodin, snažím se pracovat z domova,“ popsal svůj aktuální stav. Podle něj je prodělání koronavirové nákazy mnohem vyčerpávající než u chřipky. „Nikdy jsem nezažil, že třetí týden po chřipce bych byl tak unavený,“ řekl.

Pospíšil silně nesouhlasí s názorem, že koronavirus je smyšlený. „Moc prosím všechny, aby v této chvíli, kdy máme tak obrovské nárůsty, když ne kvůli sobě, tak kvůli svému okolí, ta pravidla respektovali. Pokud potkáte někoho, jste s někým v kontaktu, noste roušky, udržujte vzdálenost,“ vzkázal europoslanec. „Všem přeji, pokud to dostanou, ať mají lehký průběh,“ dodal.

EU není nečinná, jen to nemá v popisu práce

Kromě zdraví koronavirus ovlivnil i Pospíšilovu práci europoslance. Evropský parlament aktuálně funguje distančně a hlasuje se přes internet. „Je to trošku těžkopádné, ale je to asi jediná forma, v tuto chvíli, jak může Evropský parlament rozhodovat, protože jsme nebyli připraveni na takovou tu situaci,“ popsal.

Podle Pospíšila nemůže primárně Evropská unie koronavirus řešit, protože to spadá do působnosti států. „Ale některé věci může dělat, třeba pomoci ekonomikám, nebo nakoupit remdesivir. Takové konkrétní věci unie dělá a mají svůj smysl,“ řekl.

Podle něj je velmi důležité, že se Evropská komise počátkem října rozhodla objednal asi půl milionu remdesiviru. „Je dobře, že to udělala Evropská Komise, protože kdyby si to každý stát objednával sám, tak se budeme přetahovat o to, kdo zaplatí víc, kdo bude rychlejší,“ řekl s tím, že Unie bude lék distribuovat podle nutnosti jednotlivých států.

Evropská unie také vyčlenila peníze na vakcíny. „Unie nemůže nahrazovat rozhodnutí národních vlád. To, že Evropská unie v tom není víc činná, není selhání, Evropská unie tohle zkrátka nemá v kompetenci,“ vysvětlil Pospíšil nečinnost EU ve zdravotnictví, které spadá pod vlády členských států.

Trojkoalice by mohla konkurovat ANO

S výsledkem voleb je Pospíšil spokojený a chválí si spojené koalice TOP 09. „Moje zkušenost je, když se strany, které mají k sobě blízko spojí do volebních koalic, tak to v dnešní atmosféře voliči ocení,“ řekl v Rozstřelu. Díky větším koalicím mají i menší strany možnost získat více mandátů v parlamentu. Funkci koalic podle něj dobře ukázaly krajské volby.

Pospíšil věří v silnou trojkoalici, která by dle jeho propočtů mohla získat i 25 procent hlasů. „Pokud vznikne trojkoalice TOP 09, ODS a Lidovci, tak její ambicí by mělo být soupeřit s Andrejem Babišem,“ vysvětlil s tím, že pro nerozhodnuté voliče by tato koalice mohla být lákavá.

V Rozstřelu se Pospíšil vyjádřil i k Muzeu Kampa, kde je šéfem správní rady. Muzeum v posledních měsících utrpělo nejen kvůli koronaviru a následným opatřením, které uzavřely dveře muzea pro návštěvníky, ale i kvůli požáru. Pospíšil chválil činnost ministra kultury, který nenechal Muzeum Kampa v nesnázích.

„Kampa dostane z fondu ministerstva kultury kolem šesti milionů korun, to je za covid i zavření muzea a tak dále, je to přibližně polovina nebo třetina ztrát, které jsme měli,“ řekl Pospíšil. „Díky rozhodnutí ministra kultury Muzeum Kampa přežije,“ dodal.