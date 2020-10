Přestával jsem dýchat, dávali mi remdesivir, líčí Pospíšil boj s covidem

Jak se teď cítíte poté, co vás propustili z nemocnice v Motole, kde jste byl s covidem-19 na jednotce intenzivní péče?

Pořád se zadýchávám a jsem hodně unavený. Ten zásah do organismu byl opravdu velmi intenzivní a bude to asi několik týdnů rekonvalescence, než se uvedu do původního stavu. Pro mě je teď nejtěžší dýchání, dostal jsem těžký covidový zápal plic. Do Motola jsem se dostal ve chvíli, kdy jsem měl horečky 39 a půl, několik dnů se nehýbaly dolů a přestával jsem dýchat. Já si laicky myslím, že když to napadne plíce, je to asi největší problém v tu chvíli.

Jak dlouho jste tam vlastně byl?

Hospitalizovali mě ve středu večer, když jsem se tam doplížil. Udělali mi rentgen plic, zjistili, že to je opravdu vážné, že plíce jsou vážně zasažené, a už mě nepustili domů. Umístili mě na jednotku intenzivní péče. Byl jsem tam od středy a v pondělí mě propustili s tím, že pan doktor říká, že ještě v úterý musím být bezpodmínečně doma. Pak mohu v nějakém omezeném režimu vycházet ven. Podávali mi remdesivir. To je pět dávek, které se podávají do těla, to znamená pět nocí jsem tam proležel a dostával jsem tento lék proti covidu.

Napojili mě na kyslík

Myslíte, že vám pomohl remdesivir, nebo že to bylo něco jiného?

Já jsem úplný laik. Myslím, že ně pomohly tři věci. Dostával jsem obrovské množství léků, jejichž všechny názvy ani nevím vzhledem k tomu, v jakém stavu jsem byl. Asi ten remdesivir mi objektivně pomohl. Pomohlo mi to, že jsem byl napojen na kyslík, měl jsem kyslíkovou masku a kyslík mi šel přímo do plic. A dostával jsem silná antibiotika. Měli strach, aby se ty plíce ještě nezhoršily a nedošlo k nějakému dalšímu zánětu plic, což by mohlo být osudné, tak mi dávali ještě dva druhy antibiotik.

Řekli vám, že plíce budete mít koronavirem poškozené?

To vám neřeknou. V jakém stavu ty plíce budou, to se ukáže s určitým odstupem. Pevně doufám, že dojde k obnově těch plic. Jestli budou natrvalo zasažené, poškozené, nebo se vrátí do plně původního stavu, to vám asi nikdo neřekne. Jsem doma, dýchám sám, pomaleji a zadýchávám se, ale jsem šťastný, že dýchám bez přístrojů.

Nelitujete teď, že jste ještě chvíli v nemocnici nezůstal?

Nepodepisoval jsem žádný revers, že chci domů dříve. Nechal jsem to plně na nich. Oni považují za důležité dát vám těch pět dávek remdesiviru a rozhodli, že můžu jít domů. Plně to respektuji. V dnešní době, kdy lůžek není tolik a počet nakažených roste, abych si tam ještě poležel, by mi připadalo trošku trapné.

„Když se covid dostane na plíce a tělo je oslabené...v tu chvíli propadáte beznaději.“ Jiří Pospíšil

Do nemocnice nemusíte chodit na kontroly?

Ne. Nic takového mi neřekli. Ale já počítám s tím, že si tak za čtrnáct dnů, za tři týdny nechám udělat celkovou kontrolu organismu, protože jak víte, jsou různé spekulace, jak to může poškozovat nejen plíce, ale i srdce a jiné vnitřnosti. Počítám s tím, že se trošku oklepu, dám se trochu dohromady a nechám si udělat celkové vyšetření, jestli na mě covid zanechal nějaké větší následky nebo jestli se to obešlo bez větších problémů.

Bez respirátoru bych si nedovolil vůbec vylézt

Než vás pustili z nemocnice, dělali vám ještě test na covid?

Už mi ho nechtěli dělat, že se to nemusí. Já jsem si ho ale ještě nechal udělat. Říkali mi ale, že když budu po deseti dnech tři dny bez příznaků, tak covid test není úplně vypovídající. V každém případě pokud půjdu tento týden do města, budu mít určitě respirátor, kdyby náhodou ve mně něco bylo, aby chránil své okolí. Bez respirátoru bych si nedovolil vůbec vylézt.

Co byste vzkázal odpůrcům protikoronavirových opatření a odpůrcům nošení roušek nebo respirátorů?

Nejsem příznivec nějakých radikálních zákazů, ale všem bych chtěl doporučit, aby byli opatrní a nosili roušky nebo respirátory. Na jedné straně mám přátele, kteří covid prodělali jako lehčí chřipku. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy se covid dostane na plíce, ve chvíli, kdy je tělo nějak oslabené, jsem měl permanentně velké horečky, které stoupaly a nešlo to srazit. Tak v tu chvíli propadáte trošku beznaději. I psychicky jsem na tom byl špatně, myslel jsem, že to je moje poslední cesta do nemocnice. Takže bych všem radil, aby to nepodceňovali.

Chřipečka to není...

Ne, chřipečka to není. Radím všem, pokud chytnou covid a budou mít několik dnů zvýšené teploty nad 38 stupňů, aby si nechali udělat rentgen plic. Jakmile se to dostane do plic a začne to ohrožovat dýchání, je to myslím vážné. Nepodceňoval bych to. Ať lidé nosí roušky, to určitě napište.