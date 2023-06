Stanjura kývl na to, že hradní kancelář bude mít o devět zaměstnanců víc

Ministr financí Zbyněk Stanjura kývl Kanceláři prezidenta republiky na navýšení počtu zaměstnanců o devět. Nemá to ale znamenat zvýšení prostředků na platy. Zaznělo to na jednání rozpočtového výboru Sněmovny, který ve středu odklepl, že by prezidentská kancelář měla v příštím roce hospodařit s výdaji 421 655 097 korun.