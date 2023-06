ANALÝZA: Pavel se v prvních sto dnech jasně odstřihl od předchůdce Zemana

„Mým cílem je vykonávat úřad prezidenta nadstranicky a ve prospěch celé společnosti. Chci být prezidentem všech občanů, i těch, kteří mě nevolili. Budu tlumit konflikty uvnitř naší společnosti,“ řekl v úterý v Poslanecké sněmovně prezident Pavel, který 9. března složil slib hlavy státu a v pátek tak bude na Hradě stý den. „Chybí mi větší vzájemné naslouchání a tolerance mezi vládní většinou a opozicí,“ řekl ve svém projevu v před poslanci.

Za to ho pochválil i jeho soupeř v prezidentské volbě, šéf ANO Andrej Babiš. „Jsem rád, že pan prezident řekl, že mu chybí víc tolerance mezi vládou a opozicí,“ prohlásil bývalý premiér.

Největší chvíle nejistoty? Váhání nad zákonem

Prezident Pavel musel řešit hned po složení slibu jeden z největších konfliktů mezi opozicí a vládní většinou o nižší valorizaci penzí. Zákon podepsal, ale zároveň řekl, že je třeba, aby zákon přezkoumal Ústavní soud a když se na něj neobrátí opozice, udělá to on sám.

Byl to moment, kdy dal prezident Pavel asi nejvíc během prvních sto dnů na Hradě najevo, jak váhá, co má udělat, aby to bylo správné. Na Ústavní soud se podle očekávání obrátilo ANO, a zbavilo tak Pavla zkoušky, zda skutečně napadne u Ústavního soud zákon, který sám podepsal.

Petr Pavel dodržel bod, který napsal do seznamu svých slibů pro prvních sto dnů vlády, že vyzve k pravidelným schůzkám premiéra a předsedu nejsilnější opoziční strany s cílem hledat společné styčné body. Pozval si premiéra a šéfa ODS Petra Fialu i šéfa ANO Andreje Babiše kvůli tomu, aby v zásadních otázkách zahraniční politiky zastávali klíčoví hráči co nejbližší postoje. „Nepoprali jsme se, schůzka byla užitečná,“ řekl po této schůzce Pavel.

„Považuji za důležité, aby mezi vládou a opozicí existovala snaha nalézat některé dlouhodobé společné priority a styčné body, na kterých je možné a často nutné se shodnout. Dobrá řešení mohou přicházet jak ze strany vlády, tak ze strany opozice,“ rozvíjel prezident Pavel myšlenku, že spory mezi politiky by nemusely být tak vyostřené, jaké zatím jsou, i při svém projevu ve Sněmovně tento týden.

Fiala oceňuje jasnou prozápadní orientaci

„Oceňuji jeho jasné demokratické ukotvení a prozápadní orientaci. Je dobře, že jsme se po letech dokázali vrátit k pravidelným jednáním nejvyšších ústavních činitelů o zahraniční politice. Její dobrá koordinace na nejvyšší úrovni je základním předpokladem pro to, abychom byli v zahraničí čitelní a tedy úspěšní,“ zhodnotil pro iDNES.cz prvních sto dnů prezidenta Petra Pavla ve funkci premiér Petr Fiala.

„Jsem přesvědčen, že čím více spolu nejvyšší představitelé státu mluví, tím lépe a efektivněji mohou řešit problémy, které trápí občany a posouvat tak naši zemi kupředu,“ uvedl Fiala.

Prezident Pavel splnil slib, že již v prvních sto dnech navštíví všechny sousední země a že se vydá na zahraniční cestu na Ukrajinu, kde potvrdí odhodlání pokračovat v podpoře země proti ruské agresi. V názoru na pomoc napadené zemi, jak ohledně dodávek vojenské techniky, tak s přijetím a pomocí uprchlíkům, se prezident shodne i s vládou.

„Navštívil Ukrajinu a prezidenta Zelenského. Bohužel jsem si nevšiml žádného viditelného momentu, kdy by se snažil zlepšit životy občanů České republiky,“ tvrdí šéf SPD Tomio Okamura. Vytýká Pavlovi, že nevyvinul tlak na politiky vládní koalice a že podepsal nižší valorizace penzí. „Tím připravil důchodce o tisíc korun měsíčně,“ zdůrazňuje Okamura.

„Hodnotím to jako 100 dnů práce, empatie, dobré reprezentace doma i v zahraničí. Prezident, který nejen mluví, ale i koná, snaží se spojovat, neuráží, nerozděluje. Velmi příjemná změna,“ uvedl šéf lidovců Marian Jurečka.

„Potěšil mě tím, co by mělo být vlastně samozřejmostí – tedy že ve funkci skutečně autenticky dělá to, co před volbami říkal. Že se skutečně snaží o neokázalý, nadstranický výkon prezidentské funkce, která neštěpí společnost a staví spíš na hledání průniku, společného jmenovatele. A to bez toho, že by slevil ze zásad a hodnot, s nimiž kandidoval,“ hodnotí sto dnů prezidenta Pavla na Hradě ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan.

Tři noví ministři a tři ústavní soudci

Prezident v prvních sto dnech jmenoval tři mistry - Petra Hladíka do čela ministerstva životního prostředí, Mikuláše Beka do čela resortu školství místo Vladimíra Balaše a Martina Dvořáka ministrem pro evropské záležitosti. A již brzy ho čeká čtvrté jmenování - nového ministra zemědělství místo Zdeňka Nekuly, který se rozhodl, že z vlády odejde na konci června.

Hladce v Senátu prezident prosadil své tři kandidáty na ústavní soudce, někdejšího předsedu Nejvyššího správního soudu Josefa Baxu, profesora ústavního práva Jana Wintra a bývalou prezidentku Soudcovské unie Danielu Zemanovou.

„Raději budu kritizován za příliš aktivní start,“ řekl prezident poté, co složil slib. „Budu pokračovat v návštěvách regionů, abych na vlastní oči viděl a poznal, jaké problémy vás pálí nejvíc,“ slíbila nová hlava státu. Už v prvních sto dnech tak stihl také návštěvy několika krajů - Moravskoslezského, Libereckého Vysočiny. Ještě před tím, než se ujal prezidentského úřadu, hned po vítězství ve volbách navštívil Ústecký a Karlovarský kraj.

„Prokazuje, že předvolební slib o civilnějším pojetí výkonu mandátu nebyla planá slova. Je aktivní směrem k občanům, když se zaměřuje na návštěvy krajů, je aktivní směrem k ostatním politickým aktérům či zahraničním partnerům. Oceňuji zároveň celou řadu zdánlivých maličkostí, které udělal, ale jsou to přitom zásadní věci - od účasti na pietě v Letech až po projev sounáležitosti s šikanovanou dívkou,“ sdělila iDNES.cz předsedkyně Sněmovny za TOP Markéta Pekarová Adamová.