Paroubek zvažuje návrat do ČSSD. O Hrad se zajímá hvězdná pěchota, říká

Pane inženýre, nezvažujete návrat do sociální demokracie?

Není to vyloučeno.

Předseda ČSSD Jan Hamáček o spolupráci s Jiřím Paroubkem Vicepremiér, ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček spolupracuje s bývalým předsedou vlády a dříve šéfem sociální demokracie Jiřím Paroubkem.

“Já jsem s Jiřím Paroubkem nikdy kontakt nepřerušil. My se známe od doby, kdy já jsem pro něj dělal jako pro premiéra. Nijak nezastírám, že spolu komunikujeme. Některé jeho názory čtu a beru je v potaz. Tady dokonce někdo hovořil o tom, že má být na ústecké kandidátce sociální demokracie. To pravda není, ale je pravda, že s ním komunikuji. My se nebavíme o stranických věcech, bavíme se o některých ideových věcech, ekonomických, programech a tak dále,“ řekl iDNES.cz Hamáček. Na dotaz, zda si Paroubka „nepřipravuje“ jako možného kandidáta pro prezidentskou volbu, protože jak současný prezident, tak bývalý byli premiéři, Hamáček odvětil: „To je úplně divoká spekulace. Nic takového jsme neprobírali.“

Předseda ČSSD Jiří Hamáček mi řekl, že kontakt s vámi nikdy nepřerušil, že pro vás dělal, když jste byl premiérem a že s vámi konzultuje některé věci – ideové, programové. Dá se říci, že mu neformálně radíte.

Nevím, jestli bych to nazval konzultace nebo radění. V každém případě za to nedostávám žádné peníze.

Kdy se definitivně rozhodnete, zda se vrátíte do strany, kterou jste dost výrazně formoval?

Až přijde ten správný čas.



Mimochodem, vy jste před lety vzbudil rozruch u části veřejnosti a dráždil i část novinářů politickým konceptem vlády s podporou komunistů, s tím, že je jejich zatažením do rozhodování je budete marginalizovat. Sklízel jste za to kritiku a dnes ten koncept realizuje premiér Andrej Babiš. Necítíte to jako nespravedlnost, že co neprošlo vám, teď prochází?

Byla to správná varianta. Myslím, že tady ani nebylo příliš mnoho jiných možností, jak vytvořit vládu. Ale já sám jsem za sebou neměl silná média, jako má pan Babiš.

Myslíte, že ČSSD udělala správný krok, když šla do menšinové vlády Andreje Babiše opřené o KSČM?

Pro sociální demokracii to bylo správné řešení, aby byla více vidět a mohla ovlivňovat klíčová rozhodnutí. A díky tomu je vidět třeba jako Jana Maláčová, ze které podle mě může být nová Petra Buzková.



V úterý byla uzávěrka kandidátek a jeden z vašich bývalých blízkých spolupracovníků Petr Benda bude kandidovat za ČSSD v Ústeckém kraji na čtvrtém místě kandidátky. Měl jste na to vy osobně nějaký vliv? Konzultoval to s vámi pan Hamáček?

Pan Hamáček určitě ne. A pan Benda, pokud vím, kandiduje za hnutí Pro Sport, které má své zástupce na kandidátce ČSSD. V čele kandidátky je bývalý zkušený poslanec Jaroslav Krákora. Rád s nimi budu spolupracovat, když se mnou budou chtít něco konzultovat.

Prezidentem byl bývalý premiér Václav Klaus, prezidentem je bývalý premiér Miloš Zeman. Vy jste také bývalý premiér. Nepěstuje si vás Jan Hamáček jako možného kandidáta pro příští prezidentskou volbu?

O tom jsme spolu nemluvili. V tuto chvíli se zatím do prezidentské volby hlásí lidé jako bývalý generál Pavel nebo bývalý muzikant Kocáb. Lidé, kteří reprezentují zájmy cizích mocností, nebo hvězdná pěchota.

Ta hvězdná pěchota je podle vás kdo?

Pan Kocáb.

Mimochodem čím vy osobně se teď zabýváte?

Ekonomickým poradenstvím. Mám také částečný důchod a hodně čtu.