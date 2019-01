Soukup chtěl kontrolovat státní firmy, vzpomíná expremiér Paroubek

„Naše spolupráce skončila, když se mě snažil nacpat do spolupráce s Vítem Bártou, se kterým už tehdy také spolupracoval. Byla to taková politická bigamie,“ řekl Paroubek.

„Kromě toho se snažil o marketingovou kontrolu nad několika státními organizacemi, pokud by volby dopadly tak, že bych se stal v roce 2010 premiérem. Takže pokud on něco vyčítá oligarchům - nějaké konflikty zájmů - tak on se chtěl dostal do takového konfliktu zájmů. A já mu rázně řekl, že pak bych se nelišil od Dalíka, Topolánka a že radši nebudu premiér,“ vzpomíná pro iDNES.cz Paroubek.

„Dnešním dnem zakládám politické hnutí List Jaromíra Soukupa, jehož cílem je bránit české národní zájmy před zkorumpovanými politiky a oligarchy,“ tvrdil přitom ve středu večer ve své televizi Barrrandov Soukup.



Bursíkovi je ze Soukupa fyzicky špatně

Velmi negativní zkušenosti má se Soukupem exšéf Zelených Martin Bursík.„Vlastně se o něm vůbec nechci bavit. Jak řekl pan generál Petr Pavel, že se mu dělá fyzicky špatně, když ho vidí v televizi, tak já to mám stejně. Sdílím názor pana Petra Pavla,“ komentoval Soukupa pro iDNES.cz bývalý ministr životního prostředí Bursík.

Když byli zelení ve vládě s ODS a lidovci, přivedla si Soukupa jako náměstka na ministerstvo školství exministryně Dana Kuchtová. „To udělala o své vůli a ke konfliktu s ní došlo, když jsme chtěli, aby ho odvolala,“ vzpomíná Bursík. Kuchtová se radši nechala odvolat, než aby se svého námĕstka zbavila. Vztah se Soukupem pro ni byl cennější než křeslo ve vládě.

Tehdy šlo o to, kdo bude mít kontrolu nad evropskými fondy. Zeleným před tím Soukup malinko pomohl. „To, co poskytl Soukup se společností Médea, bylo, že poskytl za standardní tržní podmínky billboardové plochy a odložil splatnost faktur,“ řekl iDNES.cz Bursík.

Konflikty uvnitř Zelených pak vedly k pádu vlády Mirka Topolánka, kterou pomohly Paroubkovi položit i dvě tehdejší poslankyně Věra Jakubková a Olga Zubová, kterou se Soukup snažil poté dostat do Sněmovny za ČSSD.

Prezident Zeman se pořadu v Soukupově televizi nevzdá

V poslední době se Soukup jako majitel televize Barrandov úzce přimknul k prezidentu Miloši Zemanovi a lidem kolem něj. Ve své televizi má každý týden pořad Týden s prezidentem, kde Zeman bez Soukupovy jakékoli oponentury prezentuje své názory na cokoli.

Ani poté, co Soukup oznámil vznik nové strany, se Zeman vystupování na Barrandově nevzdá, i když tím bude „přihrávat“ oficiálně přiznanému politikovi, jímž Soukup ve skutečnosti už dávno je.

„Pan prezident v žádném případě nebude přerušovat svou účast v pořadu Týden s prezidentem. Právě teď jsem na cestě do Lán, kde se bude natáčet další pokračování pořadu. Pan prezident to nevnímá jako podporu nějakému politickému hnutí. Je to příležitost vyslovit své politické názory,“ řekl iDNES.cz Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček.

One man show je bez šance, říká politolog. Politici strach nemají

Soukupovy šance s novou stranou nepřeceňuje politolog Josef Mlejnek. „Pokud to bude one man show, tak budou šance na úspěch mizivé. Jestli to znamená, že by vznikl širší blok nebo něco takového, tak samozřejmě bude záležet na tom, kdo všechno by do toho vstoupil a kdo by to podporoval. Jako součást něčeho širšího by nějaké hlasy získat mohl na úkor SPD, komunistů nebo třeba ČSSD,“ řekl iDNES.cz Mlejnek.

Strach ze Soukupa nemají ani politici. „Já to respektuji. Mám pocit, že je to konkurence pro jiné strany než pro ČSSD, spíš pro SPD,“ řekl šéf sociální demokracie Jan Hamáček.

„Je velice vtipné, když na své vlastní televizi, která - alespoň jak prohlašuje - má hodnotu miliardu, vyhlásí boj s oligarchy a do názvu strany si dá své jméno. Jestli myslí, že jeho místo je v Evropském parlamentu, ať tak koná. Nás neovlivní,“ komentoval Soukupovu novou aktivitu šéf poslanců STAN Jan Farský. „Každý má právo se účastnit politiky, ale nemyslím, že pan Soukup je pro nás ohrožením,“ řekl i místopředseda Pirátů Mikuláš Peksa.

„Vlastně to může být ku prospěchu věci. Televizi Barrandov a další média z jeho skupiny nepovažuji za kvalitní, naopak přispívají k nekvalitní, nevím jestli to vůbec můžu nazývat, žurnalistice, u nás. Neočekávám jeho úspěch v politice,“ řekla iDNES.cz místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Doufám, že nemá velkou šanci, že bude mít maximálně 4,95 procent. Takže ty peníze, které vynaloží a které už vynaložil, protože to už jsou stamiliony do marketingového projektu TV Barrandov, který je podřízen jeho úsilí kandidovat na nějaký úřad, otázka jestli do Evropského parlamentu, nebo někdy později, nebudou stačit. Je to příklad člověka, který by neměl být politikem. Člověk, který lže bez uzardění, by neměl být politikem,“ řekl iDNES.cz Paroubek. Dodal, že je sám v konfliktu zájmů. Bude se totiž se Soukupem soudit kvůli několika pořadům, kdy byl podle Paroubka odvysílán celý seriál lží.