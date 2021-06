Neléčená lupénka může člověka dostat až na invalidní vozík, varuje primář

Kolik lidí u nás trpí lupénkou?

Stanovit přesný počet je docela složité. Většina studií ale uvádí, že nejvíce lupénkou trpí v severských zemích a udává se, že celkově jde zhruba o dvě procenta populace. V Česku může být zhruba 300 tisíc psoriatiků, ale je to dáno i tím, že je složité určit, kdo přesně psoriatik je. Lupénka může mít kožní a kloubní formu. Někdo má obě formy dohromady, někdo má minimální projevy na kůži a velké problémy u kloubů a naopak. Statistiky jsou jen orientační.

Která forma je u nás více rozšířená?

V tomto ohledu je problém, že spolu dermatologové a revmatologové v minulosti tolik nespolupracovali. Každý si hrál na vlastním písečku a teprve s nástupem biologické léčby se to začíná sjednocovat a přineslo to i přesnější statistiky. Markantnější je u nás kožní forma a kloubní forma je hodně závislá na schopnosti revmatologa určit diagnózu.

Přibývají, nebo naopak ubývají pacienti s lupénkou?

Pacientů je zřejmě pořád stejně, jenomže v minulosti k lékařům nechodili proto, že jim nemohl nikdo pomoct. Máme mnoho pacientů, kteří například deset let docházeli k lékaři s kožní lupénkou, a protože to k ničemu nevedlo a bylo to náročné na zevní péči, tak chodit přestali. Pak jsou pacienti s kloubní formou, kteří vůbec netuší, že se jejich problémy s klouby už dají v současné době řešit. Problém je, že speciálně i kloubní formy je třeba to řešit v začátku, protože klouby do původní stavu nevrátíme, kůži ano.

Událost dne Každý den se děje něco významného. Portál iDNES.cz vybírá to nejzajímavější a ptá se přímo aktérů. Každý den nabízí rozhovor z míst, kde události ovlivňují svět kolem nás. V několika otázkách, jasně, stručně, výstižně.

Léčba kožní formy lupénky je náročná i na účast samotných pacientů, jak těžká léčba lupénky ve výsledku je?

V minulosti to bylo extrémně náročné. V současné době je to stále náročné, ale už ne tolik. Někdy je to dané tím, že pojišťovna má daná určitá kritéria, která je třeba splnit, než se přejde na jinou léčbu.

Pacient tedy musí splnit možnosti zevní terapie, fotonové terapie, celkové léčby a když nic nezabere, až pak přijde na řadu léčba biologická. Ta bývá velmi účinná, ale je také drahá. Pojišťovnu stojí i 200 tisíc korun ročně a někdy to není potřeba, protože zabere jedna z těch předchozích fází.

Z logiky věci je to tedy „proč léčit tím nejdražším, když může zabrat něco levnějšího“ a jít rovnou na biologickou léčbu je nesmysl.

Jaké jsou tedy možnosti léčby kožní formy lupénky?

V minulosti se preferovala léčba lokální, neboli zevní pomocí nejrůznějších mastí, pěn či sprejů, případně zrovna ve Varech se v minulosti léčila pomocích léčebných pramenů.

Další variantou je fototerapie, nejstarší léčba vůbec pomocí světla a slunce, což je v léčbě pořád číslo jedna. Ale u těžkých průběhů je třeba pacienty zaléčit celkově. Poslední možností je biologická léčba, ke které se musí pacient „propracovat“. Lupénkář stráví až hodinu denně péčí o svojí kůži. Takže přijde z práce, je na dovolené nebo je třeba nemocný, každý den ztratí hodinu času jenom péčí o svojí kůži. Ale teď to díky biologické léčbě může fungovat tak, že si jednou za čas, třeba dva týdny či u nových preparátů za tři měsíce, píchnete injekci a na kůži nemáte nic.

Jak pacienty nemoc omezuje?

Pokud se bavíme o kožní formě, tak má podle výzkumů na psychiku pacientů stejný dopad jako zhoubný nádor. Je vám třeba 15 let a teď se nemůžete vysvléknout třeba na koupališti. Když už to uděláte, tak se vás všichni štítí. Málokdo v populaci totiž ví, že lupénka je neinfekční. Vypadá to jako těžké infekční onemocnění, ale není a to stigma si s sebou nese. Od lupénkáře se nenakazíte. Pokud se u vás ale projeví v nízkém věku, tak vás to psychicky výrazně poznamená.

Nyní se už lupénka nebere jako kožní nebo revmatologická diagnóza, ale razí se pojem psoriatická choroba. Takže je to spojené jako lupénka, obezita, cukrovka, větší riziko kardiálních problémů, čili s lupénkou jsou spojené i další problémy. Je to takový balík diagnóz, které jsou provázané. Omezení je opravdu obrovské, neléčena revmatická lupénka vás může usadit na vozík, proto je prevence velmi důležitá a lidé se na ni mohou přihlásit na stránkách kůžeaklouby.cz