Co o nás prozradí kůže: od hříchů mládí po stres i nezdravý životní styl

Kožních chorob je více než dva tisíce druhů. „Na první pohled nejzávažnější se jeví nádorová onemocnění – většinou z mateřských znamének, kterých u obyvatel České republiky máme více než 25 tisíc ročně. Na druhou stranu naši pacienti přicházejí s celou škálou dalších nemocí, jako je lupénka, tou u nás trpí více než 200 tisíc lidí, atopický ekzém obtěžuje v některých věkových skupinách až čtvrtinu jedinců,“ uvádí profesor Petr Arenberger, přednosta Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

„Jako malichernost se zdá vypadávání vlasů, ale i to dovede postiženého notně potrápit. Jen takzvaná androgenetická alopecie postihuje třetinu mužů přes třicítku a polovinu žen po padesátém roce věku,“ upřesňuje. Často se objevuje plísňové postižení nohou i nehtů. S narůstajícím věkem se zvyšuje výskyt kožních skvrn, výrůstků i nádorů. „Řada lidí má k stáru ještě vytrvalé obtíže s kůží dolních končetin.

Kvůli chronické žilní nedostatečnosti se začne kůže na bércích měnit, atrofuje, hnědne, je snadno zranitelná a napadnutelná růží, mikrobiálním ekzémem a posléze trvalým bércovým vředem,“ popisuje docent Karel Ettler z Kliniky nemocí kožních a pohlavních Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Vzácnými chorobami, mezi něž patří takzvaná nemoc motýlích křídel nebo hidradenitis suppurativa (zánětlivá ložiska nebo bolestivé bulky hlavně v místech zvýšeného kožního tření), sice trpí jen malá skupina lidí, ale o to intenzivněji.

Kůže prozradí vše

Podle vzhledu pokožky odhadujeme věk u neznámého člověka. Vliv nemají ovšem jen prožitá léta, ale i kouření, exhalace nebo třeba slunění. „Také choroby vnitřních orgánů mohou signalizovat své poškození na kůži. Žloutenka nemusí být jen infekční zánět jater, ale příznak jaterní cirhózy nebo blokády žlučových cest. Šedavé zbarvení může svědčit pro ledvinné selhávání, bledost pro anemii. Cyanóza (zmodrání, sinavost) dokládá nízké okysličení krve třeba u srdečních vad nebo otrav. Oranžové zbarvení zase svědčí pro nadměrnou konzumaci betakarotenu při některých redukčních dietách nebo s úmyslem navodit si celkovou fotoprotekci,“ vysvětluje Karel Ettler.

Neštovice a opary Při styku dětí s ostatními se snadno (i vzduchem) přenášejí infekční exantémy (pátá a šestá nemoc, plané neštovice atd.). Proti některým se očkuje (zarděnky, spalničky). Plané neštovice jsou zajímavé tím, že vyvolávající herpetický virus se pak natrvalo usadí v nervových gangliích. Po prodělání nemoci sice navodí celoživotní imunitu proti neštovicím, ale zpravidla ve vyšším věku se mohou viry z jednoho ganglia uvolnit a vyvolat pásový opar. Ten je infekční pro ty, kteří neprodělali neštovice.



Podle profesora Arenbergera zase mohou rozšířené cévy na břiše nebo nehty tvaru hodinových sklíček svědčit o zhoršené průchodnosti vrátnicového krevního systému nebo o plicním onemocnění. Na kůži se také velmi rychle projeví dehydratace organismu, netolerance potravin, kosmetiky nebo pracích prostředků, změny mohou způsobit vnitřní onemocnění i užívané léky.

„Hyperpigmentace či zvýšená tvorba ochlupení může zase signalizovat hormonální poruchu, suchost kůže může souviset s ekzémem, ale i celkovou dehydratací. Stresové podněty se zase podepisují na zvýšeném vypadávání vlasů, tvorbě kopřivky a podobně. Náhlé změny na kůži jako vyrážka, vznik puchýřů nebo rychlý výsev bradaviček může být prvním signálem začínajícího onkologického onemocnění některého z orgánů,“ doplňuje Lucia Mansfeldová, lékařka z Perfect Clinic Dermatology.

Vznikající problém na sebe často upozorní svěděním, pálením či bolestí, ale někdy probíhá pomalu a tiše a teprve s odstupem, často náhodně je objeven. „Doporučuje se proto provádět pravidelnou prohlídku (sebevyšetřování) povrchu svého těla nejméně 1x za měsíc s nejzazším intervalem 3 měsíce. Hůře dostupná místa jako záda kontrolovat zrcátkem nebo ve spolupráci s blízkým člověkem,“ radí docent Ettler.

Kdy vyrazit k lékaři

Pokud je problém malý a nemá celkové příznaky jako horečku, zimnici, bolesti nebo velký rozsah, můžeme ho zkusit vyřešit volně dostupnými prostředky v lékárnách, kde nám lékárník také poradí. Oděrky, otlaky, malé spáleniny a podobně zvládneme sami.

„Když po přiměřeně dlouhé době nedojde ke zlepšení kožních problémů, je namístě navštívit kožního lékaře. Určitě bychom neměli s návštěvou otálet, když se nám na kůži vytvoří v dospělosti nové mateřské znaménko nebo nějaký neobvyklý útvar, který nemá tendenci se do dvou až čtyř týdnů zahojit,“ upozorňuje profesor Petr Arenberger.

Lucia Mansfeldová dodává, že v případě rychlého a rozsáhlého výsevu vyrážky typu kopřivky na celém těle, případně s otokem jazyka a zhoršeným dýcháním se jedná o urgentní stav. Pak je nutné neodkladně zavolat rychlou lékařskou pomoc.

V prevenci se Češi zlepšují

Z vážných kožních chorob se lidé asi nejvíce obávají melanomu, zhoubných nádorů je ale více. Některé stačí odstranit operativně, protože nemetastázují, jiné vyžadují další léčbu. Proto je tak důležité nezanedbávat prevenci. „Kůže má pro diagnostiku tu obrovskou přednost, že je dostupná zraku na celém povrchu těla. Prevence kožního melanomu se po velmi dlouhé a pracné osvětě dostala do povědomí každého občana. Přispěly k tomu i různé akce jako Melanomový den. Lidé skutečně navštěvují dermatologické ordinace z důvodů kontroly znamének častěji. Včasné odstranění útvaru má pak mnohem lepší prognózu a vynaložené úsilí stojí za to,“ podotýká docent Karel Ettler.

Stejnou zkušenost má i profesor Arenberger: „Na preventivní prohlídky dnes přicházejí lidé častěji, než tomu bylo před deseti a více lety. Připisujeme to tomu, že v dermatologii organizujeme preventivní kampaně, jakou je například už patnáctiletý Stan proti melanomu. Letos se v něm můžete nechat vyšetřit 14. a 15. září na Václavském náměstí v Praze, 21. září na Moravském náměstí v Brně a 22. září v Avion Shopping Park v Ostravě. Doma si pigmentové projevy můžete sami zkontrolovat pomocí webových stránek www.melanom.cz.“

Děti a kožní nemoci

V dětství se mohou projevit dědičné poruchy kůže – genodermatózy, bývají přítomna skutečná mateřská (vrozená) znaménka. Imunitní systém kůže se teprve dotváří, a tak se mohou vyskytnout kontaktní reakce, zvýšeně bakteriální infekce kůže, virové nákazy jako bradavice, opary, molluska.



„Atopický ekzém vzniká u dětí s vrozenou poruchou kožní bariéry a s dispozicí k nadměrné tvorbě imunoglobulinu E. Ekzém může být i prvním projevem tzv. atopického pochodu, který zahrnuje potravinovou alergii, alergickou rýmu a astma. V prevenci se klade důraz na vytrvalé promašťování kůže již u novorozenců v zatížených rodinách,“ říká Karel Ettler.



Podle profesora Arenbergera je důležité dětské pacienty podchytit včas, aby se předešlo systematickému rozškrabávání pokožky, protože ekzém výrazně svědí: „Ze začátku si děti totiž neuvědomují, že škrábání je u svědění příjemné, a proto je potřeba léčit dříve, než se to naučí.“

Také se říká, že v dětství obdrží člověk asi polovinu celoživotní dávky ultrafialového záření. „Proto je nutná ochrana před sluncem jako každodenní návyk (stín, oděv, ochranný krém). Spálení až do puchýřů jsou považována za výrazná rizika pozdějšího vzniku melanomu. Za hříchy mládí se ve stáru platí,“ dodává docent Ettler.

Tělo plné obrázků

Drobné tetování ničemu nevadí, ale v módě jsou barevné obrazce na velkých plochách. Což může být problém při diagnostice a léčbě kožních onemocnění. „Důležitá je volba kvalitního studia, nezkušený tatér nám může kromě nepěkného obrázku způsobit i infekci nebo alergickou reakci,“ říká dermatoložka Lucia Mansfeldová.



Ten, kdo podstupuje tetováž, by si měl podle lékařů uvědomit, že je to na doživotí. „Často nevkusné obrázky se navíc časem zdeformují, třeba ztloustnutím, ztratí aktuálnost, ve stáří mohou být směšné. Samotné provedení je bolestivé, může se přenést infekce,“ podotýká Karel Ettler a doplňuje: „Další komplikací může být alergie na tetovážní inkoust, který se přitom injikuje hluboko do kůže. I když alergie na standardní tmavý inkoust je velmi řídká, na barevný je mnohem častější. Jeden z mých pacientů s vážnými trvalými následky (poruchou chůze a řeči) po motocyklové nehodě se po letech dostavil do ambulance se zářivě barevnou tetováží motorkáře přes celou horní končetinu. Ukázal mi těžký ekzémový zánět právě v červených okrscích tetování.“

Ani prázdninové malování hennou na kůži v exotické cizině nemusí zůstat bez odezvy. Kontaktní reakce na obsažený parafenylendiamin dokáže zkazit nositeli celé léto.

„Tetování henou může způsobit zejména kontaktně alergickou reakci. Objevuje se většinou s odstupem několika dní po aplikaci. Může vzniknout také fotoalergická reakce, která se projeví až po oslunění,“ řekla iDNES.cz Gréta Wohlová, korektivní dermatoložka Laserového centra Anděl.

Podle doktorky Wohlové existuje i horší, byť vzácná, varianta označovaná jako časná anafylaktická reakce. „Ta se projevuje dýchacími potížemi, otokem rtů, kopřivkou a může vést až k ohrožení života. Nejčastěji se ale setkáváme s kontaktně alergickou reakcí,“ vysvětlila dermatoložka.

„Klasické tetování se také velmi těžce odstraňuje. Je možné pomocí laserů, za každý 1 cm² vyčištěné plochy se ovšem platí tisíce korun. A někdy to ani nejde. Komplikuje to třeba silné jizvení. Tetováž, zejména plošná, může lékařům ztížit diagnostiku exantémů. To je těžké i na barevné kůži nebo u černochů, kdy se nedá rozeznat erytém. Vznikající nádor může také zůstat zamaskován v tmavých črtách uměleckého díla na kůži. Dokonce jsem se setkal s brutálním tetováním vedeným přes mateřská znaménka, tedy přímo do nich injikovaný inkoust,“ dodává lékař.



Podle profesora Arenbergera se nově tvořící pigmentový útvar může v pestrém terénu přehlédnout a vznikající melanom se zachytí až v pozdějším stadiu, kdy se prozradí například krvácením.