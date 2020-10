KOMENTÁŘ: Prymulova kudla do zad

Kdybychom nebyli jen ve stavu nouzovém, ale válečném, byl by ministr Roman Prymula dnes za úsvitu bez soudu zastřelen. Tato válečná metafora je samozřejmě nadsazená, ale zase ne tolik. Vládě Andreje Babiše se totiž stalo snad to úplně nejhorší, co mohlo. A v nejhorší čas, píše komentátor MF DNES Miroslav Korecký.