Podnikatel není s nelegální stavbou z rodiny sám, načerno staví i jeho syn

„Je to nepovolená stavba,“ potvrzuje vedoucí stavebního úřadu ve Vejprtech Božena Šefčíková. Mluví o rekonstrukci starého domu na okraji krušnohorského městečka Kovářská, který patří Miloslavu Šárovi mladšímu. Bylo sice vydáno stavební povolení, jenže stavebník k domku vybudoval mnohem větší přístavbu, než podle původního projektu směla být.

Jakmile se na to přišlo, vejprtský stavební úřad zahájil správní řízení o odstranění přístavby. Šára požádal o dodatečné stavební povolení, ale to mu neprošlo. Proti byl odbor životního prostředí magistrátu v Kadani, neboť nová stavba příliš zasahuje do ochranného pásma lesa, v jehož těsné blízkosti stojí.

„Protože odbor životního prostředí vydal záporné stanovisko, nezbylo nic jiného než žádost o stavební povolení zamítnout,“ řekla Šefčíková. Šára se s tím nechtěl smířit. „Odvolal se na ústecký krajský úřad, který ještě nerozhodl,“ doplnila.

Tvrdil, že je Vomáčka

Šára v rozhovoru s reportérem MF DNES sice potvrdil, že v Kovářské staví, pak ale zmateně prohlašoval, že neví nic o nepovolené stavbě, o zamítavém stanovisku ochránců přírody, zamítnutí žádosti o dodatečné povolení ani o tom, že se odvolal. Později připustil, že dostal od úřadu rozhodnutí. „No něco přišlo, no, já jsem to moc nečetl. A o co jde? To jsem neřešil já. Proč mi voláte vůbec. Nevím, že je nepovolená, nemám čas na vás.“

Vzápětí zavolal sám s tím, že má reportér špatné telefonní číslo, a tvrdil, že se jmenuje Franta Vomáčka a že žádného Šáru nezná. Nakonec potvrdil, že zmíněný dům má. „Ale já už to koupil takhle rozestavěný,“ řekl. Na fotografii Street View z té doby přitom rozestavěný domek vypadá jinak než dnes, a hlavně původní přístavba byla mnohem kratší.

Dům s okolními pozemky koupil Šára v květnu 2014 za 805 tisíc korun od Lenky Brůnové, rodinné známé, která ho získala v exekuci v únoru 2013, což nabylo právní moci v březnu 2014. Měsíc nato byla jako vlastník zapsána do katastru a hned v květnu téhož roku domek prodala Šárovi. I ona tvrdí, že přístavbu nedělala. „V žádném případě jsem nelegálně – v rozporu s vydaným stavebním povolením – v Kovářské žádný dům nestavěla,“ prohlásila.

Staví v přírodním parku

Právě ona figuruje i v případu nelegální stavby v přírodním parku Dolní Poohří. Je oficiální stavitelkou. V obou případech se ale silně angažuje Šárův otec, vlivný podnikatel Miloslav Šára, jenž prodává škodovky a dodává je třeba na ministerstvo vnitra, životního prostředí, vedení Ústeckého kraje, na radnice, do škol, ale i hasičům, policistům či Lesům ČR. Jeho firma sponzorovala ODS a ANO a v posledních třech letech uzavřela 65 veřejných zakázek za více než 43 milionů korun.

Šára s Brůnovou se několik let snažili přemluvit úředníky, aby povolili stavbu rodinného domu v parku Dolní Poohří na pozemku hned vedle jeho rybníka. Vždy ale naráželi na nesouhlas úředníků odboru životního prostředí v Roudnici nad Labem, kteří vysvětlovali, že v přírodním parku se nic takového stavět nesmí. Navíc jde o ornou půdu a podle územního plánu o nezastavitelné území.

Zkoušeli všechno možné, rodinný dům nejprve maskovali za hospodářské stavení, pak žádali změnit územní plán, aby pozemek mohl být plochou pro bydlení, pak místem k rekreaci. Když nic nevyšlo, stavba na konci července začala růst načerno.

Šára vždycky prohlašoval, že se stavbou nemá nic společného, ale podle roudnických úředníků se účastnil jednání a vystupoval při nich jako investor. Na dotazy MF DNES nechtěli Šára ani Brůnová odpovídat, lokálním novinářům si později stěžovali, že je úředníci šikanují, a namítali, že podobných černých staveb jsou v okolí desítky.

Až když na nelegální stavbu v chráněném parku upozornila v srpnu MF DNES, úředníci vyzvali Brůnovou, aby práce zastavila. Což dodržela, dělníci však mezitím stihli vylít základovou desku, postavit hrubé zdi, kolem pozemku zabetonovat sloupky a natáhnout plot. Jeden z nich při tom spadl z lešení a v nemocnici zemřel.

Už jen demolice

Stavební úřad zahájil správní řízení o odstranění stavby, kromě toho se jí zabývá i odbor životního prostředí radnice v Roudnici nad Labem, inspekce životního prostředí, inspektorát práce, policie i zástupce ombudsmanky. Jak to s černou stavbou dopadne, není jasné. Ve hře je změna územního plánu a dodatečné povolení nebo i demolice.

Jeden domek už podnikatel Šára u svého rybníka načerno postavil, povolení získal až dodatečně. To v budoucnu nebude tak snadné jako dosud. Nový stavební zákon totiž podle návrhu zruší možnost dodatečného povolení nelegálních staveb a zbude jen demolice. „Platit by měl od roku 2021,“ řekl mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček.