Zástupce ombudsmanky prověří postup úřadu u nepovolené stavby v Poohří

Podle Stanislava Křečka se úřady musí stavební nekázni bránit všemi prostředky, které jim zákony dávají.

V přírodním parku vyrůstá rodinný dům i přes zákaz úřadů. „Není pochyb o tom, že stavba v přírodním parku Dolní Poohří probíhá bez povolení stavebního úřadu. Děje se tak nikoli z neznalosti či nejasností, ale naprosto vědomě,“ uvedl zástupce ombudsmanky.

„Stavebník totiž v minulosti o povolení žádal, ale žádost byla zamítnuta, protože v daném území není povoleno stavět,“ doplnil Křeček. Šetření zahájil z vlastní iniciativy.

Z veřejných zdrojů podle Křečka vyplývá, že stavební úřad v Libochovicích hodlal postupovat v souladu s právními předpisy, ale není zřejmé, zda předpokládané kroky skutečně provedl a zda je jeho postup efektivní.

Zástupce ombudsmanky tak chce zjistit, zda stavební úřad zakázal provádění stavby, pokutoval zahájení stavby bez povolení a zda také zahájil řízení o odstranění stavby.

Postupujeme dle zákona a všech předpisů, hájí se tajemnice

„Postupujeme dle zákona a samozřejmě dle všech předpisů, takže není nic proti ničemu, když to prozkoumá. Musíme postupovat podle zákona a to také děláme, jinou možnost nemáme. To je vše, co k tomu mohu říci,“ uvedla pro iDNES.cz tajemnice městského úřadu v Libochovicích Jana Holá.

Šetření by podle Křečka mělo ověřit i důslednost stavebního úřadu, tedy to, zda například provedl neohlášenou kontrolní prohlídku či zda udělil pokuty v dostatečné výši.

„Úřady musí být důsledné a stavební nekázni musí bránit všemi prostředky, které jim zákony dávají. Každý případ, kdy stavebníkovi projde nezákonné jednání a dosáhne svého bez ohledu na pravidla a veřejný zájem, jen posiluje nedůvěru ve spravedlnost a vede k přesvědčení, že se všem neměří stejným metrem,“ podotkl Křeček.

Na stavbu rodinného domu už dříve upozornila MF DNES, věnovala se jí i další média.

Podle dostupných informací za stavbou stojí vlivný severočeský podnikatel Miloslav Šára, jehož firma sponzorovala ODS a ANO a jenž dodává auta politikům, radnicím, Ústeckému kraji, ministerstvům, školám i policii.