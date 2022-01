Vakcínu proti covidu dostala jen čtyři procenta dětí 5-11 let, zájem klesá

Rodiče nechali proti koronaviru naočkovat zatím asi jen čtyři procenta dětí z věkové skupiny pět až jedenáct let. Vakcíny pro nejmenší dorazily do Česka před měsícem, od té doby zdravotníci podali asi 33 500 dávek, třetinu z nich v Praze. Přes šest tisíc dětí má už druhou dávku. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví o očkování.