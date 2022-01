Sparta a Slavia se účastní očkovacího derby, otevírají vakcinační centra

„Věříme, že očkování je cestou nejen k tomu, abychom mohli mít naši arénu znovu zaplněnou do posledního místa, ale zároveň jsme přesvědčeni, že právě očkování představuje účinný způsob ochrany zdraví nás samotných, ale i našich nejbližších,“ vysvětluje motivaci pro otevření očkovacího centra generální ředitel AC Sparta Praha František Čupr.

Slavia zase dlouhodobě podporuje očkování proti koronaviru a celý klub je kompletně proočkovaný - jak hráči, tak celý realizační tým se všemi zaměstnanci.

„Je to čtvrtá část naší klubové kampaně, kterou podporujeme očkování ve společnosti. Všichni hráči se před odletem na soustředění do Portugalska naočkovali třetí dávkou, je to součást naší klubové filozofie,“ říká k otevření centra Jiří Vrba, ředitel úseku strategických vnějších vztahů SK Slavia Praha.

„Rivalská“ očkovací centra otevřou na stadionech na Letné a v Edenu 10. ledna. Fungovat by zatím měla jen do začátku února. Zájemci o vakcínu se musí dopředu registrovat na stránkách ministerstva zdravotnictví a jako očkovací místo si zvolit příslušnou arénu.

Kapacita míst se pohybuje od dvou set až tří set osob ve všední den, o víkendu pak může přijít až dvojnásobek lidí. Přihlásit se mohou primárně ti, kteří již očkovaní byli a chtějí si nechat střelit očkovací hattrick, neboli posilující dávku.

Fotbalem k popularitě očkování

V současné době se v Praze denně může očkovat až 16 tisíc lidí na celkem 88 místech. Podle magistrátu je jejich kapacita zatím dostatečná. Zájem Pražanů o třetí dávku ale není tak velký, jak by si radní představovali.

„Kapacita postačuje zájmu o očkování, který je menší, než bychom chtěli,“ potvrzuje radní pro zdravotnictví Milena Johnová (Praha sobě). „Třetí dávkou by v Praze mohlo být proočkováno přes 700 tisíc osob. Doufám, že tato centra posílí popularitu očkování a pomůže nám to odvrátit ten nejhorší scénář,“ dodává Johnová.

Zvýšený zájem o vakcíny je v metropoli už od loňského podzimu, kdy bývalá vláda přestala neočkovaným proplácet testy a znemožnila jim vstup do většiny zařízení a podniků. Očkovací vlna pokračuje také v novém roce, současná popularita boosteru převyšuje i množství podaných prvních a druhých dávek vakcín.

Epidemická situace v Praze se před vánočními svátky zklidnila, nicméně nyní dochází opět k navyšování počtu pozitivních případů, a to ve všech věkových kategoriích. Dochází ke skokovému nárůstu, kdy jsou data z tohoto týdne ve srovnání s minulým týdnem asi o čtvrtinu horší.

Ve středu 29. prosince byla v Praze nemocnost 395 nakažených na 100 tisíc obyvatel za sedm dní, tuto středu už hygiena měla 514 pozitivních na 100 tisíc obyvatel za týden.

Omikron převládne do konce ledna

„Zlepšení v průběhu vánočních svátků bylo mimo jiné způsobeno také tím, že se méně testovalo. V aktuálních číslech se částečně promítají výsledky testování ve školách, kdy se jednalo o pozitivní nálezy bez klinických příznaků onemocnění,“ říká mluvčí pražské hygieny Zbyněk Boublík.

„Určitě je nutné počítat s nárůstem počtu nemocných a další vlnou, a to hlavně v souvislosti s výskytem varianty omikron. Ukazují to zkušenosti z jiných evropských států a měst,“ dodává mluvčí.

S omikronem se Pražané na území hlavního města již mohou setkat. Podle odhadu hygieny tvoří asi 10 až 15 procent laboratorních nálezů v metropoli. Odborníci z Ústavu zdravotnických informací a statistiky předpokládají, že v průběhu 14 dnů nebo nejpozději ke konci ledna se bude jednat o dominantní variantu na území Česka.