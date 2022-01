Za policisty jezdí očkovací týmy ve Zlínském kraji až na služebny

„Lékaři nám nabídli, že u nás udělají hromadné očkování třetí dávky, my jsme toho rádi využili a děkujeme jim za to. Na oba termíny se přihlásilo několik desítek našich zaměstnanců,“ uvedla mluvčí uherskohradišťské policie Milena Šabatová.

Nemusí to přitom být první a zároveň poslední případ. „Ten nápad byl spontánní, dohodli jsme se s policií rychle. A bereme to tak, že to může být inspirace i pro další policejní služebny v kraji. Nebráníme se tomu zajet i do jiných měst,“ poukázal Ivan Dokoupil z uherskohradišťské ambulance Medical Plus, která už od začátku očkování často s mobilním týmem vyjíždí na různá místa.

Ve Zlínském kraji je mezi rizikovými profesemi podle zjištění MF DNES naočkovaných 70 až 80 procent zaměstnanců. To je více než celková proočkovanost obyvatel regionu.

„Byli bychom rádi, kdyby proočkovanost na těchto pracovištích byla maximální, samozřejmě s výjimkou lidí, kteří ze zdravotních důvodů nemají vakcínu doporučenou. Zvlášť u těchto rizikových skupin by to bylo ku prospěchu a kdo jiný, než oni by měl jít příkladem,“ prohlásil zástupce krajského koordinátora očkování Michal Čechmánek.

Nejúspěšnější je v tomto směru zřejmě Uherskohradišťská nemocnice. Nejméně dvě dávky má zhruba 94 procent lékařů, více než 81 procent sester a dalších nelékařských zdravotnických profesí a 83 procent nezdravotnického personálu.

„Ideální by z našeho pohledu byla stoprocentní proočkovanost. Ale zaměstnance pravidelně vyzýváme k očkování první i třetí posilující dávkou, ke které mohou do našeho centra přijít bez registrace. Očkování je prevencí proti těžkému průběhu onemocnění, což nám prokazatelně potvrzují všechny naše statistiky,“ konstatovala mluvčí Lucie Sedláčková.

Ve Vsetínské nemocnici má vakcínu 70 procent zaměstnanců a jejich počet stále roste, stejně tak každý den dostávají zdravotníci třetí dávku a takto chráněných je aktuálně 35 procent. Baťova nemocnice je na tom s podílem očkovaných i zájmem o posilující dávku podobně.

Krajští hasiči jsou mírně pod průměrem

U krajských profesionálních hasičů má třetí dávku 13 procent zaměstnanců a dokončené očkování druhou dávkou 73 procent.

„Jsme mírně pod průměrem celorepublikové proočkovanosti hasičských sborů,“ doplnila mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková s tím, že vedení motivuje zaměstnance třeba tím, že si po očkování mohou vybrat dva dny volna.

Kolik je naočkovaných policistů přímo ve Zlínském kraji, vedení nesdělilo. V celé republice je jich ale po minimálně první dávce 85 procent a situace je mezi kraji podobná.

„Všichni krajští ředitelé dostali za úkol vysvětlovat policistům přínosy očkování, tedy od prosince probíhá informační kampaň dovnitř policie,“ přiblížil mluvčí Policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Ze 70 procent jsou chráněni proti těžkému průběhu covidu například pracovníci v Sociálních službách v Uherském Hradišti. Pracuje v nich tisíc lidí, kteří se starají o klienty v domovech pro seniory, domovech pro klienty se zvláštním režimem i pro lidi se zdravotním omezením nebo v chráněném bydlení.

Řada zaměstnanců v rizikových profesích teď ale čeká, jak se k povinnému očkování postaví nová vláda. Jestli ho zruší, nebo zachová. A někteří zvažují i ukončení pracovního poměru.

Někteří raději odejdou

„Když jsme si dělali průzkum, tak jsme zjistili, že někteří zaměstnanci by skutečně raději odešli, než by očkování podstoupili. Signály o odchodech tedy máme a čekáme na definitivní verzi vyhlášky. Museli bychom se s tím nějak popasovat,“ potvrdila ředitelka Sociálních služeb Uherské Hradiště Marie Fremlová.

Zároveň dodala, že pro zaměstnance organizovali různé prezentace o očkování a vysvětlovali jeho důležitost. „Ne všechny ale přesvědčíme, to je objektivní skutečnost,“ doplnila.

Protesty a varování před odchodem části zaměstnanců zaznívají i ve zdravotnictví. „Týkal by se u nás zatím jednotek zaměstnanců, ale může se stát, že to bude i deset až patnáct procent. To by mohlo ztížit provoz nemocnice,“ upozornila mluvčí Baťovy nemocnice Renáta Večerková.

V celém Zlínském kraji je napříč profesemi a věkovými kategoriemi naočkovaných druhou dávkou 314 964 obyvatel, to je 54 procent. V posledních týdnech výrazně stoupl zájem o třetí dávku a zdravotníci v kraji už ji aplikovali více než 127 tisícům lidí.

Zájemci si pro ni mohou přijít do dvanácti center napříč krajem, z nichž polovina očkuje bez registrace, polovina s registrací. „Stává se, že člověk dostane termín třeba za týden, ale to je maximální doba. Častější je, že může přijít obden. A na místech, kde není nutná registrace, je to na počkání,“ doplnil Čechmánek.