Vakcínu dostala jen dvě procenta dětí. Může za to i neochota pediatrů očkovat

„Neví se, jestli vakcína časem nevyvolá rakovinu, jestli není toxická, jestli nemá vliv na plodnost. Pálíme to do lidí a nevíme, co to udělá. Proto neočkuji,“ svěřila se MF DNES pediatrička Anna Urbanová z Přeštic na Plzeňsku. V péči má 1 600 dětí.

Ne všichni neočkující pediatři patří mezi takzvané antivaxery, další podávání vakcín odmítají z časových či organizačních důvodů nebo vyčkávají. Výsledek je ale stejný – v jednotlivých krajích jsou zatím naočkovány jen stovky až nižší jednotky tisíc dětí ve věku 5 až 11 let.