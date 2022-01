Šlachta míří s peticí na ministerstvo. Chce komisi kvůli covidovým zakázkám

O co v petici žádáte?

My jsme petici nastartovali loni na jaře, v dubnu nebo květnu, poté, co poslanci tehdy neumožnili zveřejňování smluv v době nouzového stavu. Chtěli, aby smlouvy zůstávaly utajované a tím pádem to nespadalo pod kontrolu, protože už v té době - i v médiích - vyskakovaly jednotlivé kauzy ohledně nákupů respirátorů, předražených roušek, zakázky pro firmy, které jsou v daňových rájích a neměly vůbec vlastníky a podobné věci. Nouzový stav totiž vyřadil zákon o veřejných zakázkách a mohlo se nakupovat přímo.

Chtěli jsme se tak zeptat občanů, protože poslance to úplně nezajímalo, jestli mají zájem o to, aby tyto informace byly veřejné a jestli chtějí, aby se to prověřilo a prošetřilo. Právě z toho důvodu jsme objeli republiku a sesbírali podpisy.

Kolik podpisů jste celkem nasbírali?

Máme jich 23 350. Všechno to jsou fyzické podpisy. Objížděli jsme jednotlivá města jak v době lockdownu, tak v zimě.

Proč ji odevzdáváte zrovna teď?

Plánovali jsme, že pokud bychom se dostali do Sněmovny, tak bychom vyšetřovací komisi zřídili z pozice parlamentní strany. Ale vzhledem k tomu, že jsme se tam nedostali, tak jsme s peticí po volbách objeli poslední města a nyní to chceme předat ministerstvu.

Co od ní osobně očekáváte?

Máte tady novou vládu a pětikoalice, ten slepenec, který tam je, se někdy loni snažila vyšetřovací komisi k těmto zakázkám zřídit taky. Jen se ani nesešli, protože začali jezdit po kampaních. Takže já věřím tomu, že když je tam nyní tato vláda, která takovou komisi chtěla, že se to prověří. Ať tady nezůstane znovu nějaká kauza, jak je OKD a tak dál.

Komise by měla odpovědět občanům, zda tady bylo všechno správně, nebo nebylo. Mělo by to být i o těch systémových změnách. Zda například mají samotná ministerstva dělat takové nákupy, nebo Státní hmotné rezervy. Takže nám jde i o systém.

Vy jste tu otázku v minulosti již několikrát dostal, ale proč nejdete cestou trestních oznámení?

Trestní oznámení padala poté, kdy se něco objevilo v médiích. Policie je odložila, NKÚ nám ale říká, že peníze byly vydané neúčelově. Tím se policie nezabývala. Pro mě je důležité, abychom zjistili vlastníky firem se všemi zakázkami, tím se komise může zabývat. A pak i tou systémovou změnou, což by policisté udělat nemohli. Vidíte dnes, že nikdo žádný systém nevyhodnotil.

Pod kým by tato komise měla fungovat?

Chceme vyšetřovací komisi Parlamentu ČR. Vyšetřovací komise má jedno velké kouzlo, a to je, že si může přibrat odborného konzultanta, poradce, analytiky, kteří se takovými případy zabývají. A pak je možné to celé rozklíčovat. Znovu říkám, že pětikoalice, která tam teď je, tu vyšetřovací komisi sama chtěla.

S peticí míříte na ministerstvo spravedlnosti. Proč zrovna tam?

Na ministerstvo spravedlnosti míříme z toho důvodu, že ministerstvo vnitra i ministerstvo zdravotnictví byly v zakázkách a jejich úředníci taky. Zakázky se dělaly prostřednictvím těchto ministerstev. My chceme ministerstvo, které v tom není žádným způsobem namočené, a kdo jiný by to měl být, než ministerstvo spravedlnosti.