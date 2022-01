Nastal čas inkvizice odpůrců oficiálního názoru? Vláda chystá hon na hoaxery

Na kampani spolupracují ministerstva zdravotnictví a vnitra, dále také resort obrany či zahraničních věcí.

„Spolu s ministerstvy vnitra, obrany, zahraničních věcí a Úřadem vlády hledáme způsoby, jak zmírnit napětí ve společnosti v souvislosti s častým šířením dezinformací o covid-19. Forma a termín těchto aktivit jsou zatím ve stádiu jednání, nicméně cílem by mělo být zvýšení schopnosti občanů bránit se proti tomuto typu dezinformací,“ uvedl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Základ akce položilo ministerstvo vnitra v čele s Vítem Rakušanem. „Resort vnitra už v této souvislosti spolupracuje s ministerstvy zdravotnictví, obrany, zahraničí a Úřadem vlády,“ potvrdila meziresortní spolupráci mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.

Kampaň, k jejímuž spuštění by mělo dojít v řádu týdnů, však ještě nemá konkrétní obrysy. V současné době se pracuje na plánech a strategiích, podle kterých se bude proti dezinformacím postupovat.

Ministerstva chtějí vyvracet hoaxy například prostřednictvím očkovací kampaně Tečka, případně přes média.

Resorty také uvedly, že by se chtěly zaměřit na jednotlivé dezinformátory. Jakým způsobem tak učiní, tedy podle jakých kritérií budou skutečné dezinformátory vybírat, ale není známo.

Například ministerstvo zdravotnictví by se ovšem mohlo stát terčem podobné kritiky, protože se na jeho stránkách průběžně umísťovaly informace týkající se koronaviru a vakcín, které se postupem času ukázaly jako nepřesné až chybné.

Stát jinak již má prostředek pro potírání šíření poplašných zpráv.

V současné době právě už policie zahájila trestní stíhání dezinformátorky Jany Peterkové, která prostřednictvím videí na sociálních sítích dává najevo svůj nesouhlas s vládními opatřeními. Peterková dříve rozšířila zprávu, že několik seniorů v Měšicích zemřelo právě po očkování proti covidu.

Inkvizice a mediální lynč

Podle politologa a rektora Metropolitní univerzity v Praze Michala Klímy je pronásledování kritiků opatření schválených státem nebezpečné. Varoval před „inkvizicí a mediálním lynčem“.

„Připomíná to komunistické praktiky, ale i maccarthismus z 50. let v USA. Poprvé od Listopadu ’89 jsou označováni profesoři a přední experti z oblasti medicíny, přírodních věd a jiných akademických disciplín za nepřátele lidu. Nadává se jim do dezinformátorů. Uplatňuje se vůči nim cenzura. Zastavují se jim blogy. Jde o systém očerňování a zastrašování,“ napsal Klíma k již delší dobu trvající situaci na blogu serveru Echo24.

Podle něj je velice obtížné určit, kdo je opravdovým dezinformátorem. Připomněl, že takovou nálepku dostali i odborníci z oblasti medicíny a přírodovědy, jmenovitě například epidemiolog Jiří Beran nebo imunolog Vojtěch Thon.

Slova se naopak dostalo několika vybraným odborníkům, kteří se shodovali s názory vlády.

„Jestli přední experti byli umlčováni, pak jiní byli privilegovaní. Jde o relativně úzkou skupinu odborníků, kteří se střídali v hlavních médiích jako svatí na orloji,“ uvedl Klíma, podle kterého je nejlepším způsobem hledání řešení svobodná výměna názorů a dialog.

Senátorka a lékařka Alena Dernerová ve čtvrtek na lékařské konferenci zpochybňující správnost postupu státu proti koronavirové epidemii prohlásila, že společnost musí zůstat demokratická, a ne jen „mainstreamová“.

„Já nejsem antivaxer, jsem lékař. Protože se tady bořily postuláty medicíny, které fungovaly po desítky, stovky let, tak si říkám, že je tady něco divného a shnilého,“ poukázala politička i na mediální přehlížení kritických hlasů vůči krokům představitelů státní moci.

Senátor Jan Žaloudík varoval v souvislosti s prosazováním novely pandemického zákona, který má posílit ministerské pravomoci pro omezování osobní svobody, před snahou o „zneužívání nemocí pro regulování zástupů“. „Regulace strachem je jedna z nejúčinnějších,“ zdůraznil.