Šlachta už se chystá na další volby. Na zadku bych dlouho nevydržel, říká

Člověk by čekal, že budete vypadat jako po studené sprše, ale vy rozdáváte úsměvy. Proč?

Máme osm měsíců od založení hnutí, v poslední fázi kampaně jsme měli čtyři procenta podpory v průzkumech, fungovali jsme bez státního příspěvku. Myslíte, že se můžu mračit? Pro mě je to naprostý úspěch. Samozřejmě kdybychom se dostali do Sněmovny, tak je ten úspěch ještě korunovaný. Ale kdybychom po osmi měsících fungování pokořili pět procent, tak jsme byli v učebnicích. Navíc jsme se umístili před ČSSD a KSČM, což mě naplňuje velkým úsměvem.

Takže máte trošku škodolibou radost?

Ani ne. Ale já jsem byl kritik sociální demokracie a toho, jakým způsobem vedli ministerstvo vnitra, a netajil jsem se tím. Takže pro mě bylo důležité vidět, že to lidé vnímají.

Nicméně na tu korunku chyběly čtyři desetiny procenta. Proč?

To asi bude chtít rozbor. Závěr kampaně byl už hlavně o Babišovi a o SPOLU. Já jsem se navíc před čtrnácti dny vyhradil vůči hnutí ANO, a je možné, že to odtáhlo některé voliče pryč. Pro mě je ale důležitých 240 tisíc lidí, kteří nám dali hlasy, to je něco fantastického, jde mi z toho husí kůže.

Kampaň jste hodně stavěli na vaší osobnosti. Nemůže za váš neúspěch i to, že vaši krajští lídři neobstáli v debatách proti zkušeným politikům?

Dokud jsme neměli asi 3,5 procenta v průzkumech, média o nás ani nezavadila. Snažili jsme se nabízet a nikdo se o nás nezajímal. Když jsme potom začali konečně chodit na rozhovory, všichni chtěli jenom Šlachtu. Mediálně jsme sice asi v některých debatách mohli podat lepší výkon, na druhou stranu jsme tam měli lidi, kteří s médii nikdy nepracovali. Potom je ale na občanovi aby si vybral, jestli chce volit žvanila, který dvacet let říká to stejné, nebo dát hlas podnikateli, který za sebou něco má.

Budou se po volbách odehrávat v Přísaze nějaké změny?

Teď si v první řadě odpočinu, alespoň čtrnáct dní. Potom začneme dávat dohromady kraje. Jinak žádné změny ve vedení neplánujeme.

Během předvolebních rozhovorů jste se moc nechtěl vyjadřovat k tomu, s kým byste si dokázal představit případnou spolupráci. Neodradila právě nečitelnost případné voliče?

Mohlo to samozřejmě hrát roli na obě strany. Vezměte si, že závěr kampaně byl už opravdu o tom, že na sebe konkurenti pořvávali. Babiš řval na SPOLU a SPOLU řvalo na Babiše a na nás pořádně v debatách už ani nepřišla řada. Takže spíš to bylo o tom, jestli voliči budou, nebo nebudou chtít Babiše. Ale finální analýza je na politolozích.

Vy jste měl k dispozici podle svých slov okolo pěti tisíc dobrovolníků. Nebojíte se, že o ně teď přijdete?

Pokud přijdeme, tak to byli lidé, kteří měli zájem jen o sněmovní kampaň. Ale vidíte to sami, kolegové vedle už plánují přípravy na komunální volby, takže to úplně nevypadá, že by chtěli přestávat. Spíš to vypadá, že já budu pod tlakem, abychom to řešili dál. Je to něco fantastického, to je parta lidí, která chce fungovat dál. Je možné, že výsledek voleb nakonec hnutí tímto způsobem prospěje a zůstanou v něm jen srdcaři. Uvidíme. Já si také samozřejmě musím odpočinout a popřemýšlet, jak to povedeme dál.

Vrhnete se teď na prošetřování covidových zakázek na vlastní pěst?

Ne. Teď udělám to, že naši petiční akci zabalíme s tím, co máme (Přísaha sbírala v rámci kampaně podpisy pod petici, aby byly covidové zakázky prošetřeny, pozn. red.) a odešleme ji na ministerstvo. Skončí v rukách ministryně, nebo ministra, uvidíme, kdo tam teď bude, a chceme, aby bylo vyslyšeno přání občanů. Popíšeme celou situaci a jsem zvědavý, jak se k tomu teď koalice postaví. Vlastně i koalice byly ty, které vyšetřovací komisi ke covidovým zakázkám chtěly. A teď jsem zvědavý, jestli tu vyšetřovací komisi udělají. Pro nás je to to nejlepší, co se mohlo stát, protože mají teď na počet mandátů většinu ve Sněmovně. Takže teď budou mít možnost zakázky vyšetřit.

Říkal jste, že si teď odpočinete, jak to bude vypadat?

Budu doma ležet, pak posekám zahradu, na kterou jsem dlouho nesáhl. Já mám takový domek, na který jsem teď fakt neměl čas. Najezdil jsem během kampaně spoustu kilometrů. A i ty debaty mi dávaly docela zabrat. Myslím, že počet debat byl trochu přehnaný a opravdu to bylo vyčerpávající, trvalo to až do noci. Měl jsem potom vždycky problémy usnout, a navíc nejsem politik jako mí konkurenti, vždycky jsem se snažil odpovídat na otázky. Kolikrát jsem se musel učit, abych na otázku neodpovídal a to mi dělalo problém.

Říkal jste, že vás kontaktní kampaň strašně baví a nabíjí. Kdy zase začnete objíždět Česko?

Uvidíme, jak to bude vypadat s komunálními volbami. Já do komunálních voleb osobně určitě nepůjdu, protože starostovat v obci není pro mě, ale chtěl bych kolegy podpořit. Budu jezdit do regionů a budu s lidmi mluvit dál. Fakt mě to baví a na zadku bych asi dlouho nevydržel.

Komunální volby vás nelákají, protože míříte výš?

To ani ne, ale máme tady výborné lidi, kteří s komunálem zkušenosti mají a chtějí v tom pokračovat. Já se v komunální politice úplně nevidím a ani se v tom necítím. Nemyslím si, že bych tam něco mohl přinést.