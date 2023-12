Počet řidičů nad 80 let se skoro zdvojnásobil, už jich je kolem 135 tisíc

„Senioři jsou i ve vysokém věku aktivními účastníky silničního provozu jako řidiči osobních vozidel. Mezi roky 2018 a 2023 došlo k výraznému nárůstu počtu držitelů řidičského oprávnění ve věku 80 a více let, přičemž v případě žen se jednalo téměř o dvojnásobné navýšení,“ uvádí ČSÚ v analýze.

V 65 letech musí řidiči na povinnou zdravotní prohlídku. Získají pak potvrzení o zdravotní způsobilosti, které musí mít při řízení v autě u sebe. Další zdravotní kontrola následuje v 68 letech. Poté se opakuje každé dva roky. Když lékař zjistí, že by lidé z nějakého důvodu řídit nemohli, musí to nahlásit příslušnému obecnímu úřadu. Ročně se poté v Česku odebere na 3500 řidičských oprávnění.

Podle analýzy mohlo v roce 2018 řídit osobní auto asi 96 tisíc lidí nad 80 let. Letos jich je 135 tisíc. Přes tři čtvrtiny z nich tvoří muži. Za posledních pět let se jejich počet zvedl zhruba o 30 procent. Řidiček ale přibývalo výrazně rychleji a jejich množství se skoro zdvojnásobilo. Zatímco před pěti lety mělo řidičské oprávnění asi 16,5 tisíce žen nad 80 let, letos jich je 31 500.

„Zejména pro mužskou seniorskou populaci je schopnost stále řídit motorové vozidlo významným pozitivním faktorem pro psychickou pohodu. Takový člověk má stále pocit své prospěšnosti a důležitosti,“ uvedli statistici.

Řidičský průkaz má 1,53 milionu seniorů

Starším, ale i mladším řidičům jízdu usnadní a bezpečnost zvýší nové technologie, digitalizace a také umělá inteligence ve vozech. Testuje se takzvané autonomní řízení, kdy se vozidlo řídí samo.

Řidičský průkaz má 1,53 milionu osob starších 65 let. Je to asi čtvrtina všech řidičů a řidiček v Česku. Osobní auto smí řídit 491 600 mužů a žen mezi 65 a 69 lety. Za volant nákladního vozu může sednout 126 700 mužů a žen nad 65 let. „Výraznější početní propad tady nastává až v 78 letech, kdy oproti počtu osob ve věku 77 let došlo k 24procentnímu poklesu,“ stojí v analýze.

Podle ní loni bylo víc než 2,2 milionu obyvatel přes 65 let, tedy pětině. Víc než osmdesát let mělo 466 tisíc lidí. Převládají ženy. V roce 2015 mělo po osmdesátých narozeninách asi 421 tisíc Čechů a Češek.

Podle nové demografické projekce čeká českou společnost výrazné stárnutí. Počet i podíl seniorů poroste. Nejvíc by mohlo přibývat lidí nad 85 let. Zatímco teď je jich kolem 199 tisíc, v roce 2051 by jich podle střední projektované varianty mohlo v Česku žít 520 tisíc, kolem roku 2065 přes 800 000 a na konci století by jejich počet mohl překročit milion. V nejvyšším věku by tak mohla být víc než desetina obyvatel Česka.