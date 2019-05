Pirát z kamionu čeká na soud, v Německu ho vyšetřují za pokus o vraždu

Jaroslava Novotného z malé vsi na Hodonínsku poslal Krajský soud v Brně 8. března do takzvané předběžné vazby kvůli obavě, že by mohl utéct. Od té doby se čeká, s jakým návrhem přijde brněnské krajské státní zastupitelství. Zda soudu navrhne vydat muže do Německa a změní předběžnou vazbu na předávací, nebo německou žádost nepodpoří. Dosud se nestalo ani jedno.



„Stále se čeká na návrh státního zástupce, který nemá žádnou zákonnou lhůtu, kdy tak musí učinit. Platí zde pouze obecné – bez zbytečného odkladu,“ řekla mluvčí brněnského krajského soudu Eva Angyalossy.

Na státním zastupitelství má případ na starosti Jiří Kadlec, jenž však kauzu odmítl komentovat a odkázal na mluvčího. „Provádíme úkony předávacího řízení,“ oznámil mluvčí Hynek Olma. „Myslím, že návrh bude podán do konce května,“ upřesnil.

Někteří oslovení právníci se podivovali nad německou přísností a poukazovali na to, že v Česku se nebezpečné chování na silnici kvalifikuje nanejvýš jako pokus o vraždu, jenž předpokládá úmysl. Ovšem podle ministerstva spravedlnosti česká zvyklost není důvodem k nevydání řidiče.

Podle resortu není důležité, aby kvalifikace činu byla v Česku i Německu shodná, nýbrž aby řidičovo chování bylo trestným činem na obou stranách hranice. Což obecné ohrožení i pokus o vraždu jsou.

Podle informací MF DNES ani na státním zastupitelství dosud nedospěli k nějaké „překážce“, která by bránila navrhnout jeho vydání. S touto variantou se zřejmě smiřuje i řidič Jaroslav Novotný, o čemž svědčí jeho nejnovější žádost. „Požádal, aby mu byl ustanovený právní zástupce ve Spolkové republice Německo,“ sdělil mluvčí státního zastupitelství Olma.

O vydání ovšem s konečnou platností rozhodne brněnský soud, až posoudí návrh státního zástupce.

Závod s časem

Dvaapadesátiletý český řidič kamionu jel 22. ledna na bavorské silnici pár kilometrů za hranici u Freyungu, když se rozhodl předjíždět. Minul jeden kamion, pak začal přejíždět také druhý a pokračoval, i když už byl na vyšrafovaném ostrůvku mezi pruhy, kde vůbec neměl co dělat. V protisměru se mu jen těsně vyhnul autobus a několik dalších aut.

„Předjížděl, spěchal, honil čas. Byla tam šedesátka, on jel ale asi jen sedmdesát, víc určitě ne. Předjížděl jeden český kamion a pak cizince. Manžel říkal, že ten cizinec začal zrychlovat, když byl na jeho úrovni, proto jel dál i tam, kde už předjíždět nesměl. Zpomalit a zařadit se za cizince prý nemohl, protože by ohrozil ten český kamion za sebou,“ popsala situaci šoférova manželka.

„Jezdil dvacet let. Za tu dobu dostal jen pár pokut za rychlost, tři, možná čtyři. Nikdy ale neměl žádnou nehodu, byl to zkušený šofér. Když se tohle stalo, mysleli jsme, že zase dostane jen pokutu, a najednou…“ dodala.

Pokus o vraždu

Manévr celou dobu nahrával jiný český řidič předjížděného kamionu a předal ho německým policistům. Tamní státní zastupitelství pak oznámilo, že případ řeší jako „pokus o vraždu obecně nebezpečnými prostředky“. „Řidič musel být seznámen s tím, že svou nepředvídatelnou jízdou může zranit nebo zabít několik lidí, kteří jeli proti němu,“ vysvětloval klasifikaci činu německý státní zástupce Walter Feiler.

Čeští policisté zatkli Jaroslava Novotného doma 6. března. O dva dny později ho soud poslal do vazby, kde sedí dosud.