Za smrt na silnici pokutu. Čechovi v Irsku také zakázali sedm let řídit

Čtyřiačtyřicetiletý řidič Vlastimil Zachar, který od roku 2007 žije v Irsku, způsobil dopravní nehodu v srpnu 2015. Se svým nákladním autem narazil na silnici nedaleko obce Castlebaldwin v hrabství Sligo do vozu zaměstnanců místní radnice, kteří sekali u silnice trávu. Jeden z nich zemřel a dva byli vážně zraněni.

Soudce tento týden ve svém verdiktu uvedl, že příčinou nehody byl mikrospánek řidiče nákladního auta. Uložil mu za to pokutu 4 000 eur (téměř 103 000 Kč), kterou má Zachar zaplatit do dvou let. Kromě toho mu soudce zakázal sedm let řídit.

Odsouzený řidič vyjádřil před soudem lítost, poškozeným a pozůstalým se omluvil a požádal je o odpuštění. Mimo jiné řekl, že žádná slova omluvy nemohou změnit to, co se stalo. Jeho obhájce uvedl, že muž dosud pracoval jako řidič z povolání, ale že už jako řidič pracovat nechce ani poté, co bude moci opět řídit.