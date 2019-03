Spěchal a musel se zbláznit, nechápou příbuzní piráta z českého kamionu

Před půl rokem Jaroslav Novotný z malé vesničky na Hodonínsku změnil práci. Už nechtěl jezdit kamionem tři týdny v kuse a pak mít jen pár dní volna. Chtěl být doma častěji, aby se mohl starat o devítiletou vnučku, kterou mají s manželkou v péči. Jenže od minulé středy je ve vazbě a domů se hned tak nedostane.

Právě on 22. ledna na bavorské silnici pár kilometrů za hranicemi u Freyungu riskantně předjížděl tak, že se mu jen velmi těsně vyhnul protijedoucí autobus s dětmi a několik dalších aut. Němečtí policisté vydali zatykač a chtějí ho soudit za pokus o vraždu.

Dvaapadesátiletý muž nyní ve vazbě čeká, jestli ho brněnský krajský soud vydá do Německa k trestnímu stíhání. Reportérům MF DNES se podařilo promluvit s jeho manželkou o osudovém manévru, o tom, co nyní bude následovat a jak hrozba vězení ovlivňuje život celé rodiny.

„Jezdil dvacet let. Za tu dobu dostal jen pár pokut za rychlost, tři, možná čtyři. Nikdy ale neměl žádnou nehodu, byl to zkušený šofér. Když se tohle stalo, mysleli jsme, že zase dostane jen pokutu a najednou…“ říká Jaroslavova manželka Milada Novotná. Stojí ve dveřích domku a nervózně si hraje se zlatým křížkem na krku.

„Musel se zbláznit“

Než si pro jejího manžela minulou středu ve dvě hodiny odpoledne přišla policie, probírali osudnou chybu mnohokrát.

Ten zlomek sekundy a jedno špatné rozhodnutí, které dramaticky převrátilo jejich životy.

„Předjížděl, spěchal, honil čas. Byla tam šedesátka, on jel ale asi jen sedmdesát, víc určitě ne. Předjížděl jeden český kamion a pak cizince. Manžel říkal, že ten cizinec začal zrychlovat, když byl na jeho úrovni, proto jel dál i tam, kde už předjíždět nesměl. Zpomalit a zařadit se za cizince prý nemohl, protože by ohrozil ten český kamion za sebou,“ popsala manželka.

Právě český šofér vše natáčel a záběry předal policii, která viníka v kamionu rychle ztotožnila.

Český řidič kamionu riskantně předjíždí na silnici B12 v bavorsko-českém pohraničí. (22. ledna 2019)

Příbuzní jeho chování na německé silnici vůbec nechápou. Mluví o něm jako o velmi zdatném řidiči.

„Musel se zbláznit. Asi mu přeskočilo, ale soudit ho za pokus vraždy, to je šílený, nicméně pokutu za takovou prasárnu a nějaký trest by dostat měl,“ říká příbuzná.

Německý státní zástupce Walter Feiler to vidí jinak než rodina, že by šlo o banální přestupek, a podezírá řidiče z pokusu o vraždu „obecně nebezpečnými prostředky“.

„Řidič musel být seznámen s tím, že svou nepředvídatelnou jízdou může zranit nebo zabít několik lidí, kteří jeli proti němu,“ vysvětlil Walter Feiler.

Zároveň Feiler přiznal, že klíčovým důkazem proti řidiči bude záznam z kamery. Navzdory tomu, že v Německu je jejich použití stejně jako v Rakousku kvůli zákonu na ochranu soukromí velmi problematické. „Při pokusu o vraždu je však zájem objasnit tento skutek vyšší než ochrana soukromí třetích stran,“ dodal Feiler.

Dopravce: Dáváme ruce pryč

Pro rodinu je teď situace velmi těžká už proto, že se manželé starali o svou devítiletou vnučku Klárku. Od narození, kdy se jí jejich syn i jeho tehdejší partnerka zřekli. „Když tady byla jakákoliv slavnost, chodil s ní Jaroslav. Staral se o ni nejvíce z rodiny, jeho vazba a trest budou nejhorší pro ni,“ říká jedna ze sousedek.

Jaroslav Novotný dostal okamžitě výpověď a jeho zaměstnavatelé nechtěli případ komentovat. „Pro nás ten případ skončil, my jsme ho okamžitě propustili, nám to špiní dobré jméno firmy. Co se týká této problematiky, která teď nastala, tak to není naše věc, ale policie. Naší firmy se to už netýká,“ řekl jednatel společnosti Mikostar logistics Miroslav Vítek.

Sdružení dopravců Česmad Bohemia považuje výpověď pro šoféra za logický krok. „Šoféři musí pravidelně absolvovat psychologická vyšetření, která by měla takovéto psychopatické jedince eliminovat. To, co provedl, bylo přes čáru, a i když je kvalifikace přísná, tak podle nás rozhodně takový člověk za volant nepatří,“ říká mluvčí Česmadu Martin Felix.

Rodině je jasné, že za volant se Jaroslav jen tak nevrátí. Manželka Milada, která nyní nepracovala a stará se o domácnost a vnučku, teď plánuje, že si najde zaměstnání.

Německá právní kvalifikace řidičova manévru, tedy pokus o vraždu, nepřekvapila jen Jaroslava Novotného a jeho manželku, ale i mnohé právníky. Třeba renomovaný advokát Jaroslav Ortman upozorňuje na to, že v Česku je „právní zvyklostí“ kvalifikovat podobné silniční manévry jako obecné ohrožení, které se trestá mnohem mírněji než pokus o vraždu.

„Pokus o vraždu předpokládá úmysl, což řidič v tomto případě zjevně neměl,“ říká Ortman.

Hlasy pro vydání

Právě tento rozpor by podle něj mohl být důvodem pro nevydání Čecha do Německa. „Nedokážu si představit vydat českého řidiče k trestnímu stíhání pro pokus o vraždu,“ dodává.

Jenže jiní právníci si to představit dokážou, dokonce takový verdikt nevylučují. Právník Tomáš Gřivna namítá, že odlišná kvalifikace by neměla být pro vydávací soudní řízení rozhodující.

„I kdyby soud v ČR, který bude rozhodovat o předání osoby do Německa, dospěl k závěru, že se nejedná o vraždu z pohledu českého práva, měl by se zabývat tím, zda vymezený skutek (především popsané jednání a následek) by byl i u nás trestným činem, za jehož spáchání lze uložit trest s horní hranicí trestní sazby nejméně jednoho roku, což za obecné ohrožení uložit lze,“ vysvětluje Gřivna.

Podobně mluví i ministerstvo spravedlnosti, podle něhož není pro vydání důležité, aby kvalifikace v Česku a Německu byla shodná, ale aby řidičovo chování bylo trestným činem na obou stranách hranice. Což obecné ohrožení i pokus o vraždu jsou.

O vydání však rozhodne až soud, v tomto případě Krajský soud v Brně.

„Státní zastupitelství to musí došetřit, mají na to deset dní a pak náš soud rozhodne, zda muž půjde do Německa, nebo zůstane tady a začne jednání s ním tady v České republice,“ říká mluvčí Krajského soudu v Brně Eva Angyalossy.