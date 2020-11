Doba uhelná končí, plynu je třeba víc, říká ministr životního prostředí Brabec

Za rok budou volby, co se do té doby dá v oblasti životního prostředí ještě stihnout?

To jsou dvě oblasti - jedna je legislativní a tam je to složitější, protože v parlamentu čekají desítky novel. Tady je pro nás důležité dotáhnout zákon o odpadech, který se vrací ze Senátu, pak je tady invazní novela Zákona o ochraně přírody a krajiny. Máme v osudí i další body, ale tam už jsem skeptický. Pro mě je důležitá právě tahle novela - nastavuje pravidla, jak čelit zvyšujícímu se nebezpečí nových invazních druhů zvířat a rostlin, které se tlačí do Česka a ohrožují původní druhy