Tykač: Pro ekoaktivisty jsem čert. Čím víc čisté energie, tím víc vyděláme

Pavel Tykač odpovídal také na to, zda platí daně v ČR nebo v daňových rájích, a překvapivě prohlásil, že je přítelem obnovitelných zdrojů energie. Uvědomuje si, že nevyhnutelně nastane „doba pouhelná“. V Rozstřelu zavzpomínal i na to, jak se od nuly, z rodiny prodavačky a topenáře, vypracoval na jednoho z nejbohatších Čechů.

Daně platíme v ČR

„Zpočátku jsem začínal s dovozem počítačů do Česka. Tenhle trh byl prázdný a rychle jsme vybudovali úspěšnou firmu. Tu jsem pak prodal a pokračoval investicemi do nemovitostí, koupil jsem bankovní akcie a postupně to rostlo,“ říká v současnosti sedmý nejbohatší muž v ČR.

Vyjádřil se i ke kritice, že řada nejbohatších Čechů neplatí v České republice daně a tuzemské bohatství tak vyvádí za hranice. Pavel Tykač se za podobný případ nepovažuje. „My se důsledně soustředíme na to, abychom platili daně tam, kde podnikáme.“

„Veškeré daně z našich výrob a produkcí v České republice, což je těžba uhlí nebo výroba elektřiny, platíme důsledně v Česku,“ ohrazuje se podnikatel. „A naopak to, co vyděláme v Austrálii, platíme v Austrálii. To, co vyděláme ve Spojených státech, tak v USA. A tak to funguje po celém světě.“

„Když naše holdingová společnost sídlí v Lichtenštejnsku, v ČR zřizujeme odštěpný závod, aby byl daňovým subjektem českého práva,“ reaguje Tykač na kritiku vůči jeho firmám.

Pavla Tykače hluboce zasáhla nedávná smrt podnikatele Petra Kellnera, se kterým měl dlouhý přátelský vztah. „Pro mě byla jeho smrt velmi osobní záležitostí. Přišel jsem o přítele, o člověka, s nímž jsem měl třicet let velmi podobnou dráhu.“

„Zároveň to byl člověk, se kterým jsem mohl sdílet řadu názorů i hodnot. Oba jsme byli krátce po sobě narození, oba kluci z malého města, kteří začínali od nuly. Je mi to líto. Myslím na jeho ženu, na jeho děti. Je to hrozně nešťastná událost,“ konstatuje podnikatel.

Paradox? Na čisté elektřině vyděláváme!

Navzdory drtivé kritice ekologických aktivistů Pavel Tykač v Rozstřelu řekl, že má kladný vztah k obnovitelným zdrojům energie. „V uhlí samozřejmě budoucnost nevidím. Uhlí určitě skončí, záleží samozřejmě na tom, kdy.“

Upozornil přitom na jeden paradox: „My na existenci obnovitelných zdrojů hodně vyděláváme. Nejsem v této věci úplně úplně nestranný, když vám řeknu, že jsem fanda obnovitelných zdrojů.“

„Čím více bude v Česku obnovitelných zdrojů, tím více momentálně vyděláváme na našich uhelných elektrárnách,“ říká podnikatel. „A jak je to možné? Naše elektrárny totiž umějí něco, co neumí obnovitelné zdroje, tedy mohou prodávat elektřinu 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. A takovou elektřinu umí na trhu prodat pouze jaderné nebo fosilní zdroje.“

„Když je naopak dostatečná výroba obnovitelných zdrojů a naše fosilní elektřina není potřeba, automaticky s našimi elektrárnami sjíždíme. Ale protože máme výrobu prodanou, elektřinu kupujeme zpátky. A protože ji máme prodanou poměrně draho a naopak při výrobě obnovitelnými zdroji cena elektřiny prudce klesá, elektřinu z obnovitelných zdrojů kupujeme zpátky, abychom vyrovnali svoji pozici vůči vůči trhu,“ popisuje celý proces Pavel Tykač.

Kdy má v ČR skončit uhlí?

„Naši obchodníci se radují z každého nového obnovitelného zdroje na trhu a říkají: no to je super, zase budou levnější ceny v hodinách, kdy je špička. Je to ale takový paradox. Vlastně nevím, zda ekologičtí aktivisté skutečně vědí, co se na energetickém trhu děje. Oni mají na zdi namalovaného čerta a útočí na něj. Nevím, jestli to úplně přesně chápou,“ poznamenává podnikatel.

A kdy má podle Pavla Tykače uhlí skončit? Podnikatel říká, že právě tohle je klíčová otázka české energetiky. Česko by podle něj mělo být energeticky nezávislé. Tykač uznává, že přechod na obnovitelné zdroje je nevyhnutelný, ale důležité je stanovit racionální datum, které by Česko udrželo energeticky soběstačné a bezpečné.

„Je to věcí priorit, které určí politici. Pokud si dáte jako jedinou prioritu, že chcete snížit emise, pak si myslím, že se dá s uhlím skončit do roku 2028 nebo 2029. Ale v případě, že chcete v ČR zachovat energetickou bezpečnost a dostupnost energie, tak se tím vše mění,“ říká Tykač.

„Pokud politici určí, že elektřina má být dostupná pro většinu obyvatelstva, že neporostou její ceny, dřívější data na ukončení uhlí v ČR reálná nejsou,“ uvažuje podnikatel. Uhelná komise zatím stanovila konec uhlí v ČR na rok 2038, rozhodovat by o tom měla brzy vláda.

„Doufám, že si politici uvědomí, že kromě letních měsíců, kdy svítí slunce a fouká vítr (a energie bude díky obnovitelným zdrojům dost), existují ještě prosinec, leden nebo únor a že v nich to prostě bez uhlí, pokud nebudeme mít náhradu v podobě plynových elektráren, nepůjde,“ říká miliardář.

„Pevně doufám, že politici (a je mi vcelku jedno, kteří to budou) si uvědomí, že je třeba pokládat otázku přesně opačně, než jak ji pokládají ekologičtí aktivisté. Není tedy otázka, jak co nejdříve skončit s uhlím, ale co všechno můžu udělat pro to, abych prodloužil život uhlí alespoň v zimních měsících, dokud nepostavíme plynové elektrárny,“ uzavírá Pavel Tykač.

