Nechte nás vydělat, deset miliard utraťte smysluplněji, volají hospodští

Podle pana Janečka není restaurace místo, ve které by se lidé měli nakazit. „Proč nevadí plná tramvaj, proč nevadí narvaný obchod, proč hoteliéři a restauratéři,“ ptá se pan Janeček. Sám se musel zadlužit a tvrdí, že vládní balíčky jsou nešikovné, protože nejen, že nepomáhají všem podnikatelů, ale zároveň by měly přijít až v únoru nebo v březnu, což je pozdě.

„Je lepší kdybychom si ty peníze mohli sami vydělat, a těch deset miliard by vláda použila na jinou smysluplnou investici v boji proti koronaviru,“ říká Janeček.



Akcí chtěl politikům ukázat situaci, ve které se právě nachází majitelé restauračních zařízení. „Když chtějí abychom vládní nařízení dodržovali, tak už nám musí opravdu pomoct,“ míní Janeček.

Do restaurace dorazil i člen hnutí Trikolora Petr Machovský. Ten kritizuje postup vlády, protože dodnes nevysvětlila proč zavírá gastro podniky. „V gastro zařízeních se dodržují hygienické podmínky a přesto se restaurace zavírají,“ tvrdí Machovský a stejně jako Janeček naráží na přeplněné tramvaje a obchody. Zároveň také kritizuje nedosažitelnost kompenzací malými podnikateli.

Richard Malát, podnikatel v gastronomii, přijel do podniku pana Janečka z důvodu, že chce upozornit na diskriminaci podnikatelů v insolvenci u vládních balíčků kompenzací. „Paragraf 5 zákona 461/2020 hovoří o tom, že lidé, kteří jsou v insolvenci nemají nárok na žádné kompenzace. Proč mají být daní tito lidé, kteří se snaží řešit svoji životní situaci, snaží se vše řádně zaplatit, na druhou kolej,“ říká Malát, který má své dva gastro podniky aktuálně uzavřené.

Janeček, který organizoval páteční akci, chce nyní pokračovat v tišších protestech. „Od pondělí jsme doporučili kolegům napříč republikou klid do 27. prosince. 3. ledna chceme ve tři hodiny postavit řetěz z půllitrů, ve kterých by měly být svíčky. Je to takové poslední varování vládě, aby si uvědomila, že jsme opravdu zoufalí,“ dodal Janeček.