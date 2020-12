Rebelující restaurace zavřely. Další protesty možná přijdou až příští rok

„Rozhodli jsme se uposlechnout a zavřeli jsme. Vzhledem k tomu, že přicházejí vánoční svátky, chceme být v klidu a ne být pětkrát denně ve střetu s policií. Jediný prodej tak bude vzorně přes okénko,“ sdělila majitelka teplického pivovaru Monopol Gabriela Schönbauerová.

Zavřeno dnes má i ústecká restaurace Veranda, která také dosud nařízení vlády bojkotovala. „Máme zavřeno, dáváme si pauzu a fungujeme jen přes okénko. V protestu určitě budeme pokračovat, jen zvažujeme, jakou formou. Jsme u zdi, jako všichni hostinští, vláda lže, nedala nám ani korunu, takže nám nezbývá nic jiného než bojovat,“ řekl majitel podniku Radek Žďárecký.



Dosavadní boj podle Schönbauerové nebyl marný, restauratéři se dočkali alespoň částečných kompenzací od státu. „Jsme rádi, že vláda s něčím přišla, bohužel je to ale nedostačující. Kompenzace totiž platí pouze do 31. prosince. Nikdo neví, co bude dál. Klidně se tedy může stát, že se od 1. ledna hospody znovu začnou bouřit,“ míní Schönbauerová.

Na kompenzace podle ní navíc mnoho podniků nedosáhne. „Spousta restaurací nic nedostane. Třeba my investujeme do svého, máme hromadu úvěrů a z programu Covid nájemné máme nula. Trváme na tom, že nejspravedlivější formou kompenzací pro všechny by bylo kompenzovat tržby z let minulých. Kdo byl poctivý, ten pomoc dostane a kdo šidil, má smůlu. Konečně se EET může projevit jako účinný nástroj,“ myslí si restauratérka.

Zavřeno má dnes i teplická Hospůdka U Veselýho mandlu, která rovněž patřila k rebelujícím. Jak vysvětlil její spolumajitel Radek Nechuta, v posledních dnech ji každý den kontrolovali policisté.

„Není nic příjemného pro naše hosty, když sem naběhne 15 policistů a stojí nad nimi, dokud prostor neopustí. Proto jsme se rozhodli zavřít a pokračovat jinou formou protestu,“ podotkl s tím, že podnik má dál vyvěšenou českou vlajku a rozsvícenou provozovnu.

Právě k tomu vyzývá restauratéry a další živnostníky server www.chciplpes.cz, na kterém se restaurace, bary a hotely sdružují. V pátek jich tu bylo přihlášeno více než pět stovek.

„Vláda svými kroky ve stylu pokus-omyl nás doslova nahnala do situace, kdy se musíme aktivně bránit. Jde opravdu o doslovné přežití nás podnikatelů, ale i našich zaměstnanců a jejich rodin,“ upozorňují organizátoři výzvy na webu s tím, že každý podnik si může vybrat svou formu protestu.

V Teplicích bylo minulý týden ve středu večer otevřeno 23 podniků i po státem stanovené 20. hodině, kdy měly oficiálně zavřít. Od pátku už má ale drtivá většina z nich zavřeno. „Myslím, že hodně lidí zastrašilo vyjádření ministra Karla Havlíčka, že kdo nezavře, nedostane kompenzaci. Proto se teď lidé stáhli. V lednu to ale asi začne nanovo,“ míní Schönbauerová.