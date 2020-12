Restauratér nechal otevřeno i přes zákaz, dluží na nájemném i dodavatelům

„To není protest, ale vyjádření mého postoje vůči vládním nařízením, která nás opět zavřela,“ vysvětlil David Vavroch, majitel plzeňské restaurace Budino, proč i přes zákaz dveře svého podniku ode dneška neuzamkl.

Italskou restauraci v centru Plzně provozuje 15 let. Zaměstnával sedm lidí, dnes už jen tři. „Mám dluhy na nájemném, energiích, dlužím dodavatelům i zaměstnancům. Už nemám z čeho brát. Až mě elektrárna odstřihne od proudu, skončil jsem. Ta se s nikým nemazlí a s platbou nepočká,“ vysvětlil, proč vládní nařízení proti šíření covidu-19 porušil.

Přiznal, že na nájemném dluží už tři měsíce. Jakmile nějakou korunu vydělá, splatí alespoň část dluhů. Na pomoc od státu se prý spolehnout nemůže.

„Kompenzace jsou pro mě nedosažitelné, je to hodně komplikované. Musíte mít zaplacené DPH, odvody na sociálním a zdravotním pojištění a další platby. Když to nemáte, nic nedostanete. Ale z čeho je mám platit, když nevydělávám? Musel jsem si ujasnit priority, co platit nejdříve a co naopak snese odklad. Důležité jsou energie,“ vyjmenoval Vavroch.

Musím platit, ale nemám z čeho, když nevydělávám

Dodal, že nakonec všechny dluhy vždy splatil, i když se zpožděním. „Je to začarovaný kruh, z kterého už nevidím východisko,“ domnívá se.

Po dva prosincové týdny, kdy restaurace mohla fungovat, si podnikatel na návštěvnost rozhodně stěžovat nemohl. Dnes ale s návalem zákazníků nepočítal.



„Rezervace lidé po rozhodnutí vlády o opětovném uzavření restaurací zrušili. Když se podívám z okna, je to jak město duchů, nikdo nechodí ani po ulici, natož aby přišel dovnitř. Lidé asi dohánějí čas, kdy byly obchody zavřené a dokupují dárky. Navíc hodně zákazníků se nákazy bojí a nechtějí riskovat. Přijdou maximálně skalní hosté,“ doufá. I s nimi a kamarády se chce ještě v podniku do Vánoc setkat. Tak, jak to dělá každoročně.

Stejně jako řada dalších restaurací i Budino zavedlo výdejní okénko. „Když ale přijde nějaký host a požádá mě, jestli si jídlo může sníst uvnitř, dovolím mu to. Přijde mi hrozné, aby zákazníci jedli z plastové krabice, kterou mají na klíně někde v autě,“ uzavřel.