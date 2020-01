Poštou dorazí zkumavky na stolici. Prevence rakoviny jde přes samoodběr

Pro pilotní projekt jsou vybráni lidé, kteří nedocházejí na screening a jsou ve věku mezi 50 a 70 lety. Jelikož projekt realizuje ministerstvo zdravotnictví s Národním screeningovým centrem za podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny, půjde o pojištěnce VZP. Sady se budou rozesílat ve třech várkách. První bude odeslána už v pondělí, další pak v únoru a březnu.

„Pokud by se díky samoodběrovému vyšetření, které nyní testujeme, podařilo zachránit byť jen jeden lidský život, byl by to významný úspěch,“ zdůraznil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Výsledky projektu pomohou ministerstvu rozhodnout, zda postup zavést celoplošně.



Součástí balíčku je příslušenství k samoodběru stolice i podrobný návod, leták, informovaný souhlas a souhlas se zpracováním osobních údajů. „Osoba dostane samoodběrový test, sama si podle návodu odebere vzorek stolice a pošle ho přímo do laboratoře. Nemusí jít nikam za lékařem, jen ho dá v návratové obálce do schránky,“ vysvětlil vedoucí Národního screeningového centra ÚZIS ČR Karel Hejduk.

Do měsíce pak dostane výsledky. „Když je test pozitivní, ještě to neznamená, že pacient má nádor tlustého střeva. Polypy se ve střevě vyskytují celkem často,“ uvedl praktický lékař Norbert Král. Pokud je však test pozitivní, pacient by měl navštívit svého praktického lékaře, který ho přesměruje na kolonoskopii.

Výhodou kolorektálního screeningu je to, že je schopný odhalit už přednádorové změny – totiž výrůstky na sliznici tlustého střeva. Ty může gastroenterolog na počkání odstranit. „Cílem screeningového programu je, aby co nejvíc občanů přišlo na kolonoskopii, kdy my tento polyp najdeme a odstraníme. Tím ten nádor ani nevznikne,“ dodává vedoucí lékař Oddělení gastrointestinální endoskopie ÚVN Štěpán Suchánek.



Zpočátku nemá nemoc žádné příznaky

Diagnózu rakoviny tlustého střeva a konečníku si každoročně vyslechne kolem 7 500 Čechů, nemoci jich ročně podlehne okolo 3 500. Toto číslo se však každý rok snižuje. Podle odborníků je způsobené právě prevencí.



Zatímco v roce 2008 připravil tento karcinom o život 3 859 lidí, v roce 2017 jich bylo 3 448. Stejně je to i s výskytem nemoci. V roce 2010 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) evidoval 8 261 nových případů, v roce 2017 jich bylo 7 334. Česko už není na předních příčkách seznamu zemí s nejvyšší úmrtností na rakovinu tlustého střeva a konečníku, nýbrž na 26.



Zpočátku je však nemoc zcela bez příznaků, proto bývá odhalena příliš pozdě. „První je krev ve stolici, to je nejtypičtější příznak. Pak chudokrevnost a hubnutí. Ale v momentě, kdy se už toto objeví, tak to většinou znamená, že nádor už je v pokročilejším stadiu,“ popsal Suchánek. Na vznik kolorektálního karcinomu má vznik genetika i životní styl.



V současnosti lékaři testují pacienty ve věku mezi 50 a 54 lety jednou ročně na skryté krvácení do stolice. Lidé starší 55 let jsou testováni jednou za dva roky nebo mohou jednou za deset let podstoupit vyšetření kolonoskopií. „Na rozdíl třeba od nádoru slinivky, kolorektální karcinom je jeden z nejlépe ovlivnitelných nádorů prevencí,“ dodal Suchánek.

Testy pacientům nejdříve nabízí praktický lékař. Potom probíhá adresné zvaní, kdy lidem, o nichž pojišťovny ví, že na vyšetření nechodí, přichází adresná výzva. Na první pozvánku reaguje více než pětina pozvaných, s opakovaným zvaním však účast klesá.