Na tlusté střevo si posvítíme už i v mladším věku. Koloskopie se rozšíří

Každoročně si vyslechne diagnózu rakoviny tlustého střeva a konečníku kolem 7 500 Čechů, nemoci jich ročně podlehne okolo 3 500. Toto číslo se však každý rok snižuje. „Mortalita klesla v porovnáním s počátkem 80. let o 35 procent. Incidence klesá o 16 procent. To je nepochybné,“ komentoval prezident gastroenterologického kongresu a místopředseda České gastroenterologické společnosti Milan Lukáš.

Zatímco v roce 2008 připravil tento karcinom o život 3 859 lidí, v roce 2017 jich bylo 3 448. Stejně je to i s výskytem nemoci. V roce 2010 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) evidoval 8 261 nových případů, v roce 2017 jich bylo 7 334. Česko už není na předních příčkách seznamu zemí s nejvyšší úmrtností na rakovinu tlustého střeva a konečníku, nýbrž na 26.



Podle odborníků na tom má podíl právě prevence. V současnosti totiž lékaři testují pacienty mezi 50 a 54 lety jednou ročně na skryté krvácení do stolice. Lidé starší 55 let jsou testováni jednou za dva roky nebo mohou jednou za deset let podstoupit vyšetření kolonoskopií.



To by se však mělo změnit. „V Česku nyní dojde ke snížení věkové hranice pro koloskopii z 55 na 50 let,“ uvedl předseda České gastroenterologické společnosti Ondřej Urban. Výběr by tak byl na pacientovi. Změnu potvrdilo i ministerstvo zdravotnictví.



„Odborné společnosti a zdravotní pojišťovny vyjádřily prostřednictvím svých zástupců v Komisi souhlas se snížením této věkové hranice. Komise tedy snížení věkové hranice doporučuje,“ uvedl Martin Novotný z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví. V současné době resort aktualizuje Standard uvedený ve Věstníku MZ ČR, ve kterém by již mělo být snížení věkové hranice zohledněno.



„Je to proto, že test na okultní krvácení do stolice je citlivý, ale není úplně spolehlivý,“ dodal Lukáš. Podle některých odborníků jsou testy velmi často falešně negativní. „Kouzlo“ testu tak spočívá v jeho opakování. Oproti tomu koloskopie i v případě negativního nálezu chrání člověka až 10 let. Během té doby nemusí být jinak testován.

Screening od 45 let?

Ve fázi odborné diskuze je pak možné snížení hranice preventivního vyšetření na 45 let. Úvahy přicházejí podle Urbana z USA, kde mají nejdelší historii screeningu kolorektálního karcinomu na světě.

„Jejich data ukazují, že zatímco výskyt a úmrtnost na toto onemocnění ve věkové skupině starších 50 klesá, tak tato čísla pro věkovou skupinu 40 až 49 let naopak rostou. Ve věku 45 let se diskutuje o screeningu pro kuřáky, osoby s vysokým body mass indexem a osoby s příbuzným nemocným kolorektální rakovinou,“ přiblížil.



Další snížení podle něj vyžaduje detailní analýzu dat. „Pokud by se hranice snížila na 45 let, lze očekávat nárůst počtu koloskopií o 17 procent,“ dodal Urban.



