Rakovině plic se dá předejít včasnou diagnostikou. Pomoci má nový screening

Lékaři si slibují, že screening by mohl zvýšit počet pacientů, u nichž lze nádor operativně odstranit, ze současných 15 % na 50 %. Právě možnost odoperování nádoru je pro uzdravení klíčová, jinak pacient bojuje jen o co nejdelší přežití.

„V 85 procentech případů se na nádor přijde pozdě. Důležitost screeningu pro zlepšení přežití pacientů dokázala i zahraniční studie,“ zdůraznil Milan Sova, předseda České aliance proti chronickým respiračním onemocněním.



Na radiologická pracoviště na CT screening budou pacienty posílat praktičtí nebo plicní lékaři. Určený bude však pouze pro silné kuřáky mezi 55. až 75. rokem, kteří průměrně vykouřili za dvacet let dvacet cigaret denně. Může to být i méně, pokud jsou tito lidé z nějakého jiného důvodu ohroženi rakovinou plic. Podle lékařů vhodných lidí, kteří by se do programu mohli zapojit, je až půl milionu.

Pokud by screening vyšel v pořádku, nádor se neobjevil, může jít kuřák na CT za rok znovu. „Zároveň nabídneme intervenci k odvykání kouření. Důležité je propojit léčbu se závislostí na tabáku,“ upozornila přední česká pneumoložka Martina Vašáková. Věří, že se program podaří spustit už koncem tohoto roku, případně začátkem příštího.

Rakovina plic je čtvrtým nejčastějším nádorem. Častěji je diagnostikována mužům než ženám, nicméně počty žen s tímto typem rakoviny vzrůstají. Je to dáno tím, že proti minulosti přibylo žen, které kouří. Pro muže je tato rakovina prvním nejčastějším zabijákem, pro ženy čtvrtým.

K lékařům nyní především kvůli pandemii chodí stále více pacientů s pokročilým stadiem rakoviny. „Příznaky v podobě kašle a zadýchávání se přisuzovali covidu. Operativa pro všechna onkologická onemocnění minulý rok klesla o dvacet procent,“ shrnula Vašáková.