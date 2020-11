Myslela jsem, že mám zánět močového měchýře. Byla to rakovina vaječníků

Máme v rodině vysoký výskyt gynekologických nádorů. Proto jsem vždy při potížích, které by s tím mohly souviset, chodila rovnou na gynekologii. A to se stalo i loni v květnu, kdy jsem tam šla s podezřením na zánět močového měchýře. Později se ukázalo, že to je rakovina, napsala čtenářka Eva do seriálu Můj boj s nemocí.