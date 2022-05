Rodina pohřbila Radima Uzla. Zásluhy ho přežijí desetiletí, řekl kolega Weiss

Zhruba půl hodiny před začátkem obřadu se začali scházet smuteční hosté. V rukách nesli převážně červené růže anebo věnce. Rozloučit se se známým odborníkem přišli kromě rodiny také jeho kolegové z oboru medicíny.

„Byl především gentleman. Byla to osobnost a jeho zásluhy ho přežijí ještě desetiletí. Z jeho osvětových knížek budou čerpat celé generace,“ řekl o svém zesnulém příteli sexuolog Petr Weiss.

Podle něj Uzel v posledních měsících moc dobře věděl, jaký osud ho čeká, přesto zůstával plný optimismu. „Chuť a elán do života neztratil až do konce,“ uvedl Weiss.

Všichni na Radima Uzla vzpomínají s úsměvem na rtech. I přes beznadějnou zdravotní situaci si totiž vždy uchoval optimismus a nadhled. Na místě zazněla česká klasika od Antonína Dvořáka a promluvil biskup Jan Hradil. Mezi záplavou smutečních květin nechyběl ani věnec z prezidentské kanceláře a medaile Za zásluhy, kterou Radim Uzel obdržel z rukou prezidenta Miloše Zemana ještě letos v únoru.

Radima Uzla zabila rakovina žaludku

Radim Uzel se potýkal se zdravotními problémy od roku 2020. Předloni prodělal těžký covid. Loni zemřela jeho milovaná manželka Helena, se kterou prožil dlouhých 54 let.

Ke konci minulého roku se mu podařilo porazit rakovinu žaludku, kvůli které podstoupil operaci a léčbu chemoterapií. Bohužel se však zákeřná nemoc vrátila a udeřila vší silou. Uzlovi se objevily další nádory a v posledních měsících hodně zhubnul.

S lékaři pak dokonce žertoval, že ví, na co umře. „Když přišli na vizitu doktoři s pohřebními ksichty, říkám: ‚Že se trochu neusmějete.‘ Oni na to, že není čemu. Povídám jim: ‚Myslím si, že jo, protože já už bezpečně vím, na co umřu. Vy jste tady čtyři chirurgové a zdalipak víte, na co umřete? Víte h***o a já to vím.‘ Ta jistota mě do jisté míry naplňuje optimismem. To se nedá nic dělat. Je mi 82 let a všichni na něco musíme umřít,“ prohodil s nadhledem známý český popularizátor sexuologie.