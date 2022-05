Reklamy s Uzlem zůstanou. Sexuolog bude radit z nebe jako Pán Bůh

„Jsme v nebi,“ prohlásil při natáčení Uzel. V předchozích reklamách vždy vystupoval v ordinaci, nyní si však zahrál na „Pána Boha“. „Jsem ta nejvyšší šarže. A sestřička je boží pomocnice,“ dodal sexuolog v pořadu Showtime CNN Prima News. V březnu měl už za sebou několik operací i léčbu chemoterapií. Postup nemoci se ale zastavit nepodařilo.

Nelehkou situaci se svým zdravím bral s humorem. „Když za mnou přišli na vizitu doktoři s pohřebními ksichty, říkám jim: ‚Že se trochu neusmějete‘,“ a pokračoval ve vyprávění toho, jak mu lékaři stanovili diagnózu.

Ti mu odpověděli, že situace moc úsměvná není. Na to měl známý sexuolog jasnou řeč. „Já si ale myslím, že jo, protože už bezpečně vím, na co umřu. Vy jste tady čtyři chirurgové a zdalipak víte, na co umřete? Víte h***o a já to vím.’ Ta jistota mě do jisté míry naplňuje optimismem,“ vysvětlil Uzel.

„I vědecky je prokázáno, že optimismus život trochu prodlouží. Kdybych to zabalil a řekl, že už mě to nebaví a už tu nechci být, tak to je konec,“ měl jasno sexuolog. „To víte, že to taky trochu hraju, lidi se na to dívají a řeknou si: ‚Co tam ten chcípák ještě šaškuje?‘ Tak to musím podat s trochou optimismu,“ doplnil.

„Takový tři rány člověka potkají v krátké době po sobě. Úmrtí manželky, covid a teď ještě rakovina k tomu. Kolik mám času? Jako doktor to dokážu malinko odhadnout. Řekl bych, že do roka a do dne. Co naděláte,“ shrnul Uzel.

Radim Uzel se na veřejnosti ukázal naposledy 7. března 2022, když se účastnil se předávání státních vyznamenání na Pražském hradě. Od prezidenta Miloše Zemana dostal medaili Za zásluhy. Předávání se původně mělo konat již v roce 2020, kvůli covidu však byla ceremonie odložena. Uzel byl pohublý a bylo vidět, že bojuje s vážnou nemocí. Přiznal, že se mu po zdravotní stránce nedaří dobře a jeho stav se nevyvíjí pozitivně.

Sexuolog bojoval s rakovinou žaludku, prošel si i těžkým průběhem koronaviru. Uzel byl známým popularizátorem sexuologie, vysokoškolským pedagogem a ředitelem Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu. Upozornil na sebe i kontroverzními výroky o sexuálním obtěžování. Zemřel ve věku 82 let.