Konec psů na řetězu i povinné holubníky. Novela zákona má mírnit utrpení zvířat

Pražský magistrát tvrdí, že dlouhodobé přivázání psa je jasné týrání zvířete, které ale nyní nejde postihovat, neboť chovatelé se mohou vymluvit na to, že se jedná jen o krátkodobé opatření. Plošným zákazem úvazů by se na to již vymlouvat nemohli.

„Sám jsem zažil na severní Moravě případy, kdy pes byl přivázaný celý den u boudy v mrazech. Veterinární správa nemohla zasáhnout, protože úvaz legislativa nezakazuje a není to týrání,“ argumentuje autor návrhu, náměstek pražského primátora a europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09).