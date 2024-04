Není kámen na štěrk, nebudou nové silnice. Hrozí, že materiál brzy dojde

Stavebníci mluví o počátku surovinové krize s tím, že ačkoliv chtějí všichni stavět, nebude z čeho a řešení nebude vůbec rychlé: za třicet let se v Česku neotevřel žádný nový lom a polovina ze současných do deseti let zanikne.

Už před dvěma lety se začalo Ředitelství silnic a dálnic obávat, že kamenivo v České republice dojde, a začalo se potýkat s jeho nedostatkem pro své stavby, a to nejen v blízkém okolí staveb, ale obecně s některými frakcemi, tedy velikostmi nadrceného kamene do asfaltu či betonu. Kvůli tomu stavebníci přiznávali další dva problémy: betonáři museli vyzkoušené „receptury“ betonu přepisovat, tedy používat jinou frakci kamene, což způsobilo dvě věci – častější reklamace a zvýšení cen.