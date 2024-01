Sova lepicí past přežila, čáp trpěl kvůli čelisťové u rybníka dlouhé měsíce

„To, že je mucholapka nebezpečnou nástrahou, by nám nejspíše potvrdil každý, kdo se ji někdy snažil zprovoznit. Lepí opravdu důkladně,“ konstatují ošetřovatelé ze záchranné stanice Huslík, kteří dostávali ze zamotané lepicí pasti sovu pálenou. Naštěstí došlo jen ke slepení části per, sama by se však vyprostit nedokázala. Podobně jako řada netopýrů, sýkorek, zvonků či dalších malých savců nebo plazů, kteří se na silně lepivý povrch přichytí a umírají hladem a žízní, případně se ve snaze uniknout závažně poraní.