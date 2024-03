Zakáže si Německo „svého“ psa? Jezevčík čelí zideologizovaným silám, zní v zemi

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Možná jen větří falešnou škodnou, ale Němci mají obavu, že spolková vláda by mohla v zemi zakázat jezevčíky jako psí rasu. Mohlo by to vyplynout z novely zákona na ochranu zvířat, jejíž návrh se nedávno dostal na veřejnost. Protiakce na sebe nenechaly dlouho čekat.