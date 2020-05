Není to trafika, Prymula by jako vládní zmocněnec bral méně, řekl Babiš

9:02 , aktualizováno 9:02

Případný přesun Romana Prymuly z pozice náměstka ministra zdravotnictví do funkce zmocněnce vlády pro zdravotnictví by nebyl podle premiéra Andreje Babiše trafikou. „Pan profesor Prymula je odborník, mimochodem pokud to dopadne, na Úřadu vlády bude mít menší plat než na ministerstvu,“ řekl Babiš.