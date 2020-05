Pře Vojtěcha s Prymulou? I dospělí mohou mít klukovské pocity, řekl Zeman

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula míní, že resort zavedl povinné bezpečnostní prověrky pro náměstky kvůli obavám z jeho popularity. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch to na dotaz iDNES.cz však odmítl a dodal, že očekává, že Prymula z ministerstva odejde ke konci května. Podle prezidenta Miloše Zemana mohou mít i dospělí klukovské pocity.

„I dospělí lidé mohou mít někdy klukovské pocity. Ale já jsem oznámil, že panu profesorovi Prymulovi dám 28. října Řád bílého lva, protože si vážím obrovské práce, kterou vykonal v průběhu epidemie počínaje jejím začátkem,“ řekl prezident republiky Miloš Zeman v rozhovoru pro deník MF DNES, který vedli šéfredaktor Jaroslav Plesl a komentátor Petr Kolář.

Hlava státu se také vyjádřila k podezřelým nákupům, kdy resort zdravotnictví nakupoval respirátory dvakrát dráž než ministerstvo vnitra. Zeman uvedl, že se těší na výsledky šetření Nejvyššího kontrolního úřadu. „Od toho tady je. A jestliže by se došlo k tomu, že se něco kupovalo předraženě anebo hůře, než nakupoval jiný ministr, tak je to důvod k tomu, aby Nejvyšší kontrolní úřad vyřknul svůj ortel,“ dodal.

V rozhovoru ocenil také práci vlády i většiny Čechů. „Bez jejich souhlasné reakce by opatření vlády neměla účinek. Je zbytečné krizi srovnávat s válkou. Ve válce máte rozbombardované továrny, po válce vám vítěz odveze strojní zařízení jako reparace a kromě toho je spousta mrtvých. U nás nejsou reparace, nejsou mrtví a budovy továren stojí,“ myslí si Zeman.

Když dáme dotace hudebním skupinám, budou je chtít další

Varoval však před rozdáváním peněz. „No, nechci býti kacířem, ale uvědomuji si, že řada podniků bude před těmito úvěry dávat přednost nejrůznějším dárečkům, to znamená půjčkám, dotacím a podobně. Včetně všech těch podniků, které již před pandemií měly problémy. Proto bych varoval před – a nerad toho slova používám, ale v tomto případě se hodí – populistickým rozdáváním peněz. Dával bych přednost kombinaci úsilí podniků, úsilí bank a úsilí státu. Jedině tato triáda může vést k úspěchu,“ uvedl

„Nepřál bych si, aby nejrůznější dárečky ve svém souhrnu vedly ke státnímu bankrotu. Museli jsme očekávat, že každý bude natahovat ruku. Na druhé straně ne každá ruka bude přijata a kritérium má být význam těch, kdo žádají – podotýkám znovu – o úvěr. Jak významní jsou pro oživení české ekonomiky. Při vší úctě k hudebním skupinám bych nedoporučoval dotace pro jejich činnost, protože když jim dáte dotaci, tak samozřejmě je budou chtít i další,“ řekla hlava státu.

Čínský dopis pro Kuberu

Miloš Zeman popřel zprávy o tom, že si takzvaný čínský dopis pro senátora Kuberu objednal kancléř prezidenta Vratislav Mynář. „Tuto lež šířil nízkonákladový Deník N a já jí vůbec nevěřím. Kancléř to ostatně veřejně popřel. Když uvažujeme elementárně logicky, tak proč bychom si objednávali u Číny proti cestě Jaroslava Kubery na Tchaj-wan, když bylo desítky let jasné, že Čína považuje Tchaj-wan za své území a bude protestovat proti jakékoli cestě vysokých politických představitelů na toto území?“ myslí si.

„To, že byl dopis odeslán, a že vyhrožuje odvetnými opatřeními, je stejný fakt, jako že americký velvyslanec odeslal dopis našim poslancům. A rovněž vyhrožuje odvetnými opatřeními. Tentokrát nikoli kvůli Tchaj-wanu, ale kvůli digitální dani. Já se domnívám, že ke všem zemím je třeba přistupovat stejně. To znamená bránit národní suverenitu a říci, že jim do toho nic není. Já si na toto téma už před časem pozval jak čínského, tak amerického velvyslance. A i když si myslím, že třeba aféry kolem sochy maršála Koněva rozviřují hlupáci, tak to pokládám za vnitřní věc České republiky, kterou si musíme vyřešit tady doma sami,“ dodal Zeman.

Nevím, proč bych se měl bolševiků zastávat

Zemanovi se nelíbí neúcta k československým legionářům, kterou projevil šéf komunistů Vojtěch Filip, který v rozhovoru pro ruský armádní web Krasnaja zvezda prohlásil, že členové komunistů a další občané pozitivně vnímají to, že ruská vláda nejeví zájem nutit místní úřady, aby postavily památky těm českým legionářům, kteří v Rusku nikoho neosvobodili. Podle Zemana je neúcta k československým legionářům hrubá politická chyba.

„Já jsem o tom ostatně v Rusku kdysi jednal a bylo mi přislíbeno, že v takových místech, jako je třeba Samara a další, budou památníky obnoveny, respektive zřízeny. Mimochodem, Trockij vydal v době začínající občanské války výzvu, aby byli vražděni čeští legionáři. Nu, a já nevidím důvod, proč bych se měl bolševiků zastávat,“ dodal.

Zeman se vyjádřil také ke starostovi Řeporyjí Pavlu Novotnému, kterého označil za exota. „Každá politická strana má svého exota. V tom není pan Novotný výjimkou, i když si myslím, že přesahuje schopnosti jiných exotů jiných politických stran. V úterý jsem panu Vystrčilovi docela přátelsky říkal, že odpůrci Občanské demokratické strany se budou zdržovat jakékoli kritiky Pavla Novotného, protože čím víc bude v ODS působit, tím horší bude mít ODS volební výsledky.“

Zeman se vyjádřil také k angličtině ministryně financí Aleny Schillerové. „Myslím, že je dobré, když ministr umí anglicky, ale daleko důležitější je, jestli rozumí financím. Dovedu si představit i někoho, kdo mluví jako rodilý mluvčí, ale financím by vůbec nerozuměl. To by byla daleko větší tragédie. Máte pravdu v tom, že při kuloárových jednáních třeba v EU nemáte tlumočníka. Z tohoto hlediska ano, zlepšit si svoji angličtinu by měl každý politik. Já sám jsem se o to snažil asi tak 30 let.“